Co to pro klub znamená? V první moment se nabízí jedno - konec profesionálního klubu na Žižkově, jelikož ten by nedostal potřebnou licenci pro účast ve druhé nejvyšší soutěži. A tím pádem i třeba zánik klubu, který by se mohl stěhovat někam jinam.

„Kvůli stále přísnějším požadavkům FAČR na parametry stadionu pro ligový fotbal není vůbec jisté, že Viktoria Žižkov bude hrát do budoucna fotbal právě na Žižkově. V situaci, kdy klub toto není schopen ve smlouvě zaručit, by bylo krátkozraké prodávat stadion a pozemek pod ním do soukromých rukou,” řekl Ondřej Rut, místostarosta Prahy 3.

Pokud bude prodej schválen, rekonstrukce začne ihned

Světlo na konci tunelu ale přece jen svítí. Tedy přesněji řečeno poblikává. „Jsme Viktoriáni, nic nevzdáváme, budeme bojovat. I v této složité situaci musíme najít co nejlepší cestu. Tu nejlepší cestu pro Viktorku," vzkázal předseda představenstva Viktorie Žižkov Milan Richter.

Zelení dlouhodobě vyzývají majitele klubu, aby začal s Prahou 3 jednat o dlouhodobém pronájmu. Ten to ale soustavně odmítá a po celou dobu usiluje výhradně o odkup lukrativních pozemků u Hlavního nádraží do svých rukou. „Pevně věříme, že poté, co tento pokus na zastupitelstvu již podruhé selhal, začneme se konečně vážně bavit o variantně dlouhodobého pronájmu,” doplňuje Rut.

„Jsme principiálně proti vyvádění městských pozemků do rukou developerů, toho jsme si na Žižkově užili už dost a tyhle chyby našich předchůdců opakovat nehodláme. Jakmile město ztratí nad pozemky kontrolu, nikdo už nikdy nezaručí, že zde skutečně zůstane sport.” uvádí Lucia Zachariášová, spolupředsedkyně žižkovských Zelených.

V případě, že by byl prodej schválen, majitel klubu Martin Louda by ihned zahájil rekonstrukci stadionu, což by obnášelo okamžitou finanční injekci ve výši 25 milionů korun. Stejnou částku by věnoval do rozvoje sportu a mládeže na Praze 3. Sám sobě si do smlouvy chtěl dát závazek, že do dvaceti let vyroste na stejném místě zbrusu nový stadion.

Obě strany chtějí, aby fotbal pokračoval

Jenže tady je problém. Žádný podnikatel nechce logicky investovat do něčeho, co je majetkem někoho jiného. Městská část Praha 3 po krachu domluvy nad nabízenou smlouvou obnovilo hovory o dlouhodobém pronájmu za jednu korunu měsíčně, která by v dlouhodobém horizontu ušetřila spoustu milionů. K získání licence potřebuje fotbalová asociace záruku, ovšem městská část 50 milionů na rekonstrukci nemá.

Pověstné „vidle" do předběžné dohody o prodeji hodila koalice ODS, KDU, ČSL a Svobodní. „Předložená smlouva vypadá na první pohled jako neškodná, ale ďábel se skrývá v detailech. Jedná se o složitý právní vztah, kde radnice Prahy 3 tahá za kratší konec. Uzavřením smlouvy nebudou existovat žádné vyjednávací pozice pro radnici Prahy 3 a budoucí vedení městské části se tak možná dostane do svízelné křižovatky rozhodování mezi možnému vrácení nekontrolovatelné investice 25 milionů korun nebo bude donuceno činit kroky k zafixovanému prodeji stadionu. Smlouva tak vlastně definuje podmínky budoucí kupní smlouvy," řekl Alexander Bellu, předseda koaličního klubu zastupitelů.

„Navržené investice ze strany klubu nikterak negarantují získání tolik potřebné licence od FAČR, nejsou předmětem žádného kontrolního mechanismu ze strany městské části ani není zajištěna kontrola standardu, provedených prací a ani schvalování dodavatele. Domníváme se, že právě slibovaná investice 25 milionů je past pro městskou část, která by tak mohla ve finále celou částku zaplatit," dodal.

Vedení fotbalového klubu zatím situaci nekomentovalo. Pátek je dnem, kdy je uzávěrka k předání podkladů kvůli licenčnímu řízení. Dohodnou se nakonec obě strany na kompromisu, který fotbal na Žižkově zachrání? Obě strany by si přály, aby fotbal pokračoval. Pohledy na problematiku okolo stadionu vidí ale každá jinak. Ke kompromisu musí dojít. Jinak dojde k naplnění nejhorší noční můry všech, kdo mají žižkovský fotbal rádi.