/FOTOGALERIE/ Grandhotel Evropa, světoznámá secesní ozdoba pražského Václavského náměstí, mění ještě během rekonstrukce a dostavby moderní části vlastníka. Nemovitost získal od rakouské skupiny Julius Meinl podnikatel tuniského původu Ferid Nasr, zakladatel cestovní kanceláře Exim Tours.

O transakci jako první informoval server E15.cz. „Investice do hotelu Evropa je pro mě splněný sen. Současně jsem ale musel zapomenout na ekonomickou stránku věci. Návratnost investice bude třicet let, možná i více,“ řekl Nasr. Za kolik si novorenesanční budovu od architekta Josefa Schulze z roku 1872, která byla později přestavěna v secesním stylu, pořídil? Hodnotu žádná ze stran nekomentovala. Podle E15 si každopádně šéf Exim Tours vypůjčil u bankovních ústavů.

Podle realitních odborníků to však byla pro Nasra jedinečná příležitost - hotel Evropa je historicky cenná budova ověnčena zajímavý příběhy, v centru metropole se navíc s podobnými nemovitostmi moc neobchoduje. Julius Meinl se přitom zbavil i nedalekého Cukrovarnického paláce, bývalé sídlo IPB na Senovážném náměstí by se mělo rovněž proměnit v hotel.

Mariott uvede značku W Hotels

V dolní části Václavského náměstí nyní probíhají stavební práce. Loni dělníci začali v zadním traktu hotelu kutat stavební jámu, jenže dopravní odbor Prahy 1 nepovolil umístit k objektu jeřáb, takže třeba odvoz zeminy trvá déle. Rekonstrukci komplikuje rovněž malá parcela. Znovuotevření hotelu se přesto plánuje na konec roku 2020. Provozovatelem bude světový řetězec Marriott, který poprvé v Česku uvede luxusní hotelovou značku W Hotels.

„Chci, aby to byl nejluxusnější hotel ve střední Evropě jako v době první republiky. Ale současně chci, aby to bylo místo, kam si dojdete jen tak na kávu,“ prohlásil nový majitel Nasr. Do roku 2016 vlastnil grandhotel miliardář Václav Skála, který projekt modernizace zahájil.

Byli tu Winton i Kafka

Původní název zněl U Arcivévody Štěpána. V roce 1924 koupil Evropu hoteliér Karel Šroubek. Než v roce 1951 komunisté hotel znárodnili, nesl jeho jméno. Před druhou světovou válkou bydlel v hotelu třeba Brit Nicholas Winton, jenž odtud organizoval záchranu židovských dětí před nacismem. Ještě dříve zde uspořádal své jediné autorské čtení Franz Kafka. Později sloužil hotel Evropa častokrát filmařům.

Nyní zůstává zlatě zařící budova zavřená. Díky přístavbě ve vnitrobloku se zvýší ubytovací kapacita na 160 lidí. Konferenční prostory pojmou až 210 hostů, součástí nového hotelu Evropa má být i wellness a v nejvyšším podlaží panoramatická restaurace s terasou. Autorem nové části je pražský ateliér DAM architekti.

„Popravdě řečeno dostavbou do dvora nejsme vůbec nadšeni. Má podobu převýšeného oválu s devíti nadzemními podlažími, ani náznakem nerespektuje urbanismus Nového Města a odpuzuje neskrývanou snahou vytěžit daný prostor do krajnosti,“ psal před čtyřmi lety Klub za starou Prahu, který se už od roku 1900 věnuje ochraně památek v hlavním městě.