Jednotka 471.060 Českých drah získala nový lak během opravy v Nymburce, před tím byla modernizována v Přerově. Nové zbarvení není podle českých drah jedinou novinkou této soupravy. Po modernizaci má například wifi a zásuvky. Vnitřní ovládací tlačítka dveří jsou přemístěna z rámu dveří přímo na křídla dveří a jsou doplněna o funkci předvolby. To umožňuje cestujícím zvolit otevření dveří ještě před zastavením vlaku a zrychluje výstup a nástup cestujících.

Nové jsou i informační displeje uvnitř vlaku a podlahy, sedačky dostaly nové čalounění.

České dráhy v současnosti provozují celkově 82 patrových jednotek CityElefant. Z toho 70 jich obsluhuje linky Pražské integrované dopravy, kde jezdí z metropole do Kolína přes Český Brod i přes Nymburk, do Milovic, Benešova u Prahy, Berouna a do Kralup nad Vltavou.