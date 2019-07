Speciální průchod je značen symbolem papírové vlaštovky (na snímku na zdi) a je určen primárně pro rodiče s dětmi v kočárku. Využijí ho cestující do tradičních evropských dovolenkových destinací, jako jsou Řecko, Španělsko, Itálie a další.

„Během bezpečnostní kontroly procházejí větší děti rámem samostatně, s těmi nejmenšími můžete projít v náručí,“ popisuje mluvčí s tím, že pracovníci prošli i speciálním školením na práci s dětmi. K bezplatnému zapůjčení nabízí letiště také desítky kočárků, které jsou určené k cestě s dítětem od přepážky odbavení až po nástup do letadla, kde se kočárek vrací.

„Pokud používáte kočárek vlastní, musíte ho do rentgenu složit a nechat zkontrolovat,“ připomíná Pavlíková. Vlastní kočárky se pak odevzdávají letištní obsluze až těsně před nástupem na palubu. Buď v nástupním prstu, nebo přímo na ploše před stojícím letadlem.

Jako s byznys třídou

Zrychlit průchod letištěm ale od letoška můžete i jiným způsobem, nejenom s dětmi. Letiště totiž zavedlo na Terminálu 2 novou službu „Security FastTrack“, kterou si cestující mohou zakoupit za 150 korun, a to buď dopředu online, nebo na kioscích umístěných v Terminá-lu 2 v prostoru poblíž bezpečnostní kontroly.

„Můžete potom využít samostatný koridor pro přednostní vstup k bezpečnostní kontrole a zrychlit si tak proces odbavení, i když necestujete v byznys třídě a nemáte tento zrychlený průchod v rámci letenky,“ vysvětluje Pavlíková. Při dostatečné kapacitě Security FastTracku se tak budou moci cestující v podstatě na poslední chvíli sami rozhodnout až při zhodnocení aktuální situace na letišti, zda služby využijí.

Automatická kontrola

Každý cestující, včetně dětí jakéhokoli věku, musí mít při každé cestě do zahraničí u sebe platný cestovní doklad, který není nijak poškozený a v minulosti nebyl nahlášený jako ztracený nebo odcizený. Pokud však míříte mimo Schengen, budete procházet před odletem či po příletu na Terminálu 1 také hraniční kontrolou.

„Odbavení si můžete urychlit i díky jednoduchému automatizovanému systému hraniční kontroly pomocí tzv. E-Gate. Tu může využít každý občan EU starší 15 let, pokud je držitelem biometrického cestovního pasu,“ popisuje nadpraporčík Robert Vaněk z Inspektorátu Cizinecké policie ČR se sídlem na pražském letišti. K odbavení tímto způsobem není možné použít občanský průkaz.

„Cestující přikládá svůj cestovní pas na čtečku dokladů, a to stránkou s osobními údaji. Po načtení cestovního pasu vchází do prostoru, kde dojde k porovnání jeho skutečné podoby s podobou uloženou v systému. Je-li vše v pořádku, může cestující opustit hraniční kontrolu a pokračovat do terminálu. Pakliže se tak nestane, bude prostřednictvím obrazovky vyzván, aby se dostavil k přepážce s pracovníkem policie,“ vysvětluje Vaněk.

Kromě toho doporučuje všem cestujícím ověřit předem, zda do cílové destinace není potřeba vízum nebo nějaké zvláštní dokumenty, například úředně uvěřený souhlas rodičů s vycestováním dítěte bez doprovodu nebo v doprovodu jiné osoby.