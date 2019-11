V poslední době se však začínají objevovat snahy, jak do šedé zóny vnést pravidla. Zastupitelé Prahy 7 letos schválili Zásady finanční spoluúčasti investora na rozvoji městské části. Podle nich má stavebník, jehož projekt zahrnuje nejméně 250 metrů čtverečních bytů či kanceláří, přispět do kasy městské části 500 korunami za čtvereční metr hrubé podlažní plochy. Ta peníze použije na rozvoj občanské vybavenosti a veřejných služeb.

„V rámci zahájeného územního řízení odešle městská část investorovi žádost o finanční příspěvek,“ stanoví Zásady. Zároveň manuál výslovně uvádí, že „rozhodnutí o poskytnutí příspěvku nemá vliv na vyjádření městské části jakožto účastníka územního řízení k projektu“.

„K plánované výstavbě se vyjadřujeme už v rámci předběžného projednání před zahájením samotného územního řízení,“ ujišťuje Lenka Burgerová (Praha sobě), místostarostka Prahy 7.

Stejné podmínky jsou důležité

Podle Jana Labského z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners je důležité, aby podmínky spolupráce byly transparentní a stejně nastavené pro typově shodné případy projektů.

Vždy to tak nebývalo. Například někdejší starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský (dříve ODS) podepsal v roce 2007 s firmou Passerinvest Dohodu o porozumění a spolupráci. Podle ní měl developer vyplatit městské části za podporu chystaného projektu na Roztylech postupně až 230 milionů korun, konkrétně 1000 korun za čtvereční metr. Ačkoli se smlouva krátce objevila na radniční vývěsce, před novináři se Mlejnský snažil její existenci zapřít.

Naopak developer Ekospol se nedávno v médiích pochlubil, že se mu podařilo urovnat spor s Prahou 15 kvůli chystanému bytovému komplexu v Horních Měcholupech. Ekospol podepsal s radnicí memorandum, jehož součástí je závazek poskytnout městské části 2,2 milionu korun na školství či kulturu. Projekt má na oplátku získat do tří let povolení k výstavbě.

Ne vždy se takové dohody obejdou bez komplikací. Developeři pod rouškou anonymity hovoří například o tom, jak ujednání přestala platit hned po volbách, když se vlády na radnici ujala opozice.

Dlouholetý starosta Kbel Pavel Žďárský (ODS) si před časem postěžoval, že s podobně dobře míněnými dohodami s developery už nechce mít nic společného, protože jeho lidé pak ve stavebním řízení čelili nařčením z podjatosti.

Fond veřejných investic

Firma Central Group přišla loni s návrhem na vznik fondu veřejných investic, do něhož by přispívali všichni pražští developeři. Podmínky navrhla podobné, jaké má nyní sedmá městská část, tedy 500 korun za čtvereční metr hrubé podlahové plochy. Peníze by se dělily napůl mezi městskou část, kde se projekt staví, a magistrát.

„Veřejná správa ale na oplátku musí investorům garantovat to, na co mají právní nárok – aby schvalovací procesy pro novou výstavbu netrvaly až neuvěřitelných deset let,“ zdůrazňuje Dušan Kunovský, majitel Central Group.