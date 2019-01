Slevové portály zneužívají neznalosti spotřebitelů

Praha – Některé internetové slevové servery, tzv. slevomaty, zařazují do svých podmínek značně nevýhodná či nezákonná ustanovení. Spoléhají na to, že spotřebitelé obchodní podmínky nečtou a svá práva neznají. Uvedl to v aktuálním čísle časopis dTest občanského sdružení TEST.

Slevy. Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Časopis prověřil obchodní podmínky téměř čtvrtiny ze sta slevových portálů působících na českém trhu. Například za slevovým portálem ToulavyBoty.cz se podle dTestu skrývá cestovní agentura nabízející zájezdy. To podle časopisu odporuje zákonu o cestovním ruchu. „Proto jsme podali podnět České obchodní inspekci k prošetření," uvedl vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený. Výhradně zájezdy nabízí i server Megabon.eu. Jeho podmínky užívání jsou pouze v angličtině a spotřebitel se v nich mimo jiné dozví, že případný soudní spor se bude konat ve Švýcarsku. I toto ustanovení je podle časopisu neplatné, jelikož je v rozporu s mezinárodní úmluvou o příslušnosti sou­du. Nezákonné ujednání obsahují podle časopisu i podmínky portálu KuponPlus.cz, které takzvanou rozhodčí doložkou stanoví rozhodčí soud k řešení budoucích sporů. Zákon ovšem vyžaduje pro platnost takové doložky samostatné ujednání. Právní normy neříkají jednoznačně, jak má poskytování zboží či služeb na základě voucheru probíhat. Záleží tedy na konkrétním provozovateli slevového portálu, jakým způsobem obchodní podmínky upraví. „Podle našich zjištění je smlouva uzavírána přímo s poskytovatelem služby. Provozovatel slevového portálu nabídku pouze prezentuje. Drtivá většina slevových portálů neodpovídá ani za obsah ani za správnost inzerovaných informací," dodal Zelený. Kolektivní nakupování Kolektivní nakupování (neboli "hromadné nakupování") svůj rozmach zažilo v roce 2005 v USA. Je známo pod označením Tuángòu (vyslovováno "tuangu"), které označuje nákupní strategii založenou na skupinové slevě, pocházející z Čínské lidové republiky. Rozšířilo se dále do celého světa i do Evropy. U nás je od roku 2010 zastoupeno některými tzv. "slevovými servery". Zdroj: Wikipedia

