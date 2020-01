Zatím jde o základní náčrt dostavby sídliště, která by se měla uskutečnit v několika etapách. „Nejsme klasický developer, který by chtěl území maximálně vytěžit. Jsme tady majitelem stovek bytů a nechceme proto, aby nová zástavba vedla ke znehodnocení sídliště,“ ujišťuje Dušan Koňařík, ředitel CIB Group.

Společnost slibuje rovněž investice do veřejných prostranství. Peníze na ně chce získat dostavbou několika panelových domů, a tedy navýšením fondu nájemních bytů. Podle architekta Pavla Hniličky novostavby pomohou pestřejšímu složení obyvatel sídliště z přelomu 80 a 90. let minulého století.

Byty k pronájmu

Celkem má vzniknout na 170 jednotek v bytových domech i v menší zástavbě, takzvaných viladomů. „Všechny budeme pronajímat,“ upřesnil Kolařík. V plánu je také výstavba krytých parkovišť se zelenými střechami, na nichž by vznikly předzahrádky u některých přízemních bytů ve stávajících panelových domech.

Nad vestibulem metra budoucí stanice Písnice by mělo vyrůst nové, malé náměstí. Otazníky zatím visí nad tím, jak bude místo, kudy denně projíždějí tisícovky automobilů i vozidel mířících do vietnamské tržnice Sapa, lákavé například pro avizované kavárny se zahrádkami, trhy či kulturní akce. Výši celkové investice do sídliště zatím investor nechce ani odhadovat.

Táhlé spory

CIB Group získala písnické byty v roce 2016. Původním investorem sídliště byl státní podnik Elektrárna Holešovice, který se poté stal součástí energetického gigantu ČEZ. Jednalo se tedy o takzvané podnikové byty.

V roce 2003 se ČEZ rozhodl svého bytového fondu nejen v Praze zbavit. Zhruba deset let pak trval soudní spor s nájemníky, kteří se připravovali na odkup nemovitostí. Po jeho skončení ČEZ byty prodal jako jeden balík. O dva roky později CIB Group přikoupila obchodní středisko a další pozemky v Písnici.