Praha - Vydírání pracovníků není jediným způsobem, jak se zaměstnance co nejvýhodněji zbavit. Čím dál oblíbenější jsou také vytýkací dopisy.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Měla jste se u nás celé tři roky přece skvěle. Teď, když nemáme peníze, projevte loajalitu a odejděte bez odstupného,“ takovou větu slyšela čtyřiapadesátiletá Marie, poté, co jim zaměstnavatel oznámil, že zřejmě bude muset zavřít jednu ze svých pražských poboček.



Přestože nejprve odmítla, nakonec bez odstupného skončila. Šéf jí totiž začal hrát na city a vydírat ji. A podobných případů přibývá. Ačkoliv nezaměstnanost v Praze je s 3,2 procenty v republice nejnižší, v červenci úřady registrovaly 25.957 nezaměs¬tnaných a jejich číslo stoupá. S ním i snahy firem zbavit se pracovníka bez výplat.

Neljepší je, když o vydírání svědčí víc lidí najednou

„Někteří zaměstnanci nám skutečně líčí propracované a tvrdé praktiky psychického nátlaku a vydírání. Každý si ostatně může položit otázku, proč je v některých společnostech tolik zaměstnanců ochotno vzdát se ze dne na den práce i odstupného,“ řekl Deníku vedoucí právní poradny na Jižním Městě Ondřej Načeradský. Podle něj ale mají tací lidé šanci, jak se svých práv domoci. „Pokud totiž nekalé praktiky dosvědčí více lidí, měli by situaci konzultovat s právníkem a podat žalobu nebo alespoň stížnost na inspektorát práce,“ radí.



Vydírání pracovníků ale není podle expertů jediným způsobem, jak se nepotřebného zaměstnance co nejvýhodněji zbavit. Čím dál oblíbenější jsou také vytýkací dopisy. „Zaměstnavatel mi dával vytýkací dopisy za úplné drobnosti, za které by mě dřív pokáral ústně. Po druhém dopise mi pak oznámil, že mě propouští bez odstupného. Pět let před důchodem mě ale zaměstná málokdo,“ tvrdí František z Vinohrad, který pracoval v administrativě.

Podle pracovníků poradny před krizí řešili zhruba deset procent pracovní problematiky, teď je to více jak dvacet pět.



Ekonomové navíc předpovídají další vlny propouštění.



„Ekonomika se už dosedá na pomyslné dno, nicméně na trhu práce nezaměstnanost poroste ještě několik dalších čtvrtletí,“ tvrdí analytik Československé obchodní banky Petr Dufek.

Zájemců o práci je dost, pochvalují si podniky

Některé pražské podniky si ale naopak krizi co se týče náboru zaměstnanců pochvalují. Do pražských nemocnic se pomalu vracejí sestry, více je i strážníků a z ulic zmizely tabule shánějící řidiče autobusů a tramvají.



„Máme plné stavy. Když si k nám někdo zavolá, musíme mu bohužel říct, že nové zaměstnance nenabíráme. Teď máme 2322 řidičů, chybí jich 24, ale ty už jsou přijatí a v září půjdou do kurzů,“ informovala Eva Dydová z dopravního podniku.



Naopak opačně je na tom společnost Metrostav. „My jsme nové lidi v krizi určitě nepřijímali, nejsou totiž zakázky, takže jsme spíš museli propouštět. Nábor jsme nedělali ani u stavebních profesí, kterých byl vždy nedostatek,“ popsal mluvčí společnosti Metrostav František Polák. Podle úřadu práce najdou uplatnění nejlépe mimo jiné právě zdravotníci, programátoři nebo inženýři specializující se na výrobu.