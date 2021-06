Nejoblíbenější je mezi obyvateli metropole městská hromadná doprava. Tou denně jezdí 34 procent Pražanů. Několikrát týdně ji využije 32 procent lidí, třikrát měsíčně MHD jede 11 procent a jednou týdně 10 procent obyvatel Prahy. Naopak téměř čtyři procenta občanů ji nevyužívají vůbec.

Přibližně polovina lidí v průzkumu uvedla, že by ocenila více prostoru v dopravní špičce nebo více pohodlí, když vezou nákup. Hygienických podmínek se obává necelá čtvrtina dotazovaných. To i navzdory tomu, že nedávno zveřejněný výzkum Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR potvrdil, že pražská MHD není zdrojem nákazy a díky dodržování opatření se zde virus covid-19 nešíří.

Výrazně méně Pražanů jezdí vlastními auty. Denně je podle průzkumu používá 16 procent obyvatel hlavního města. Nejčastěji je nastartují několikrát týdně (30 procent), jednou týdně pak 16 procent. Pouze několikrát ročně pak vlastním vozem vyjede devět procent lidí.

Hybridní vozy

Čím dál tím více jsou však v ulicích Prahy k vidění takzvaná sdílená auta. Ta se dají půjčit přes mobilní aplikaci a jejich výhodou je, že mohou parkovat na modrých zónách. „Sdílené vozy využívá 11 procent Pražanů. Nejvíce z nich několikrát za rok. Maximálně třikrát měsíčně pak čtyři procenta a jednou týdně dvě procenta,“ sdělil Milan Beutl, ředitel firmy Anytime Carsharing, a dodal, že třetina lidí, kteří využívají carsharing nepotřebuje mít vlastní auto.

Hodinová zápůjčka se pohybuje od 60 korun výše plus sedmikorunová sazba za kilometr. Podle Beutla je to finančně výhodné. „Uživatelé nemusejí platit drahé pořízení a provozní náklady. Výhodou je i snadné parkování kdekoli, včetně modrých zón a centra. Stále více lidí si uvědomuje a dokáže si spočítat, že pokud najedou za rok méně než 10 tisíc kilometrů, nevyplatí se jim pořizovat si vlastní vůz. To platí pro mladší uživatele, ale i pro rodiny, které takto řeší potřebu druhého vozu,“ poznamenal Beutl.

Taxíky netáhnou

Italská firma do ulic letos nasadila 310 hybridních vozů s automatickou převodovkou. Do Prahy přitom přišla v roce 2019 se stovkou aut.

Nejméně Pražané jezdí taxíky. Podle agentury STEM/MARK jimi lidé cestují jen několikrát ročně, a to ve výjimečných případech. Je však mnoho občanů, kteří se spoléhají na sílu vlastních nohou. Minimálně dva kilometry souvislé chůze (ne jen pohyb mezi přestupy) po Praze denně ujde třetina lidí. Několikrát týdně to je pak dalších 31 procent dotazovaných.