Britský architekt Thomas Heatherwick, hvězda současné světové architektury, představil plány na obnovu a dostavbu části tzv. Zlatého kříže v centru Prahy. Developerská skupina Crestyl chce začít s realizací svého projektu Savarin za 10 miliard korun už letos.

Projekt Savarin v centru Prahy. | Foto: Crestyl

„Začneme rekonstrukcí historického paláce Savarin. Celý projekt by měl být kompletně dokončený v roce 2022,“ poodhalil ambiciózní termín generální ředitel Crestylu Omar Koleilat. Výstavba ve vnitrobloku mezi Václavským náměstím a ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou a Panskou se připravuje už deset let. Poté, co projekt koupil před čtyřmi lety Crestyl od nizozemské společnosti Ballymore, získal uměřenější podobu. Především padl nápad na skleněné zastřešení otevřených ploch a současný developer ustoupil od bourání historické jízdárny.