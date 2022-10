Jím popsaný scénář je snad sice momentálně zažehnaný, ale energie zůstávají drahé a do provozů bazénů a saun se to už promítá. Od prvního září zdražilo mimo jiné městem provozované Aquacentrum Šutka. Dospělý tam teď za hodinu plavání zaplatí 155 korun a 195, pokud doprovází dítě do 15 let. Hodinové vstupné zahrnující akvapark činí 180 korun respektive 230 s dítětem do 15 let. Za vstup do wellness je jednorázový příplatek 50 korun na osobu.

„Došlo k výraznému navýšení cen vstupů, přičemž například ceny energií se skokově zvýšily o 350 %. Na tuto skutečnost jsme museli, jako ostatně většina podobných zařízení, reagovat,“ informuje Aquacentrum Šutka na webu.

Úspory na ohřevu vody i zaměstnancích

„Patříme mezi první soukromé sauny v Praze. Naše třicetiletá tradice se ale může završit velmi záhy – se začátkem příštího roku. Sokol Vinohrady, u něhož jsem v nájmu, mi chce zvednout cenu elektřiny a plynu zhruba trojnásobně oproti současnému stavu. A v takovém případě by bylo mé podnikání dále neudržitelné,“ svěřila se Pražskému deníku Anna Hendrichová, majitelka legendárního podniku iSauna, který funguje v Riegrových sadech.

Aktuálně stojí časově neomezený vstup do sauny 390 korun. V dobách před začátkem pandemie covidu přitom byla částka poloviční.

„Zdražit jsem musela kvůli vyrovnání propadu poptávky, která se po jaře 2020 snížila asi na polovinu. I když mi pár zdejších srdcařů říkalo, že budou chodit stůj co stůj, nemůžu teď zdražit na trojnásobek. To by byl nesmysl,“ pokračovala s povzdechem Hendrichová.

Její situace je specifická v tom, že za energie neplatí zálohy, ale zpětné složenky. „Jednou z možností je to, že bych saunu pronajímala už jen příležitostně skupinám na vyžádání,“ dodala provozovatelka malé sauny.

O poznání větší Lázně Axa poblíž Florence zatím na ceník ani provozní dobu sahat nehodlají. „Úspory se dají najít v různých oblastech. Například v periodickém zmírňování ohřevu vody v topném tělese z 60 na 45 stupňů. Nebo v personální oblasti. Fungujeme v patnácti lidech namísto dvaceti s tím, že naši zaměstnanci jsou ochotní dělat občas přesčasy,“ řekl Pražskému deníku Štěpán Kozlík, provozovatel Lázní Axa.

Zdražení by podle něj přineslo více škody než užitku. „V takzvaně plonkových časech, jakým je u nás třeba sobota, by už nechodil vůbec nikdo,“ upozornil. Lázně Axa drží ceny už roky stejné. Za stokorunu můžete ve stylové retro plovárně hodinu plavat a vstup do sauny je při tom otevřený.

Ke zdražení služeb naopak přistoupil Hotel Olšanka, který provozuje rozsáhlou wellness zónu i pro neubytované. V září se zvedlo vstupné do saun o 20 korun a do bazénu o přibližně deset procent.

„Pociťujeme významně dvojí kleště – inflaci a rostoucí ceny energií od dodavatelů. Druhé kolo úpravy cen chystáme od 1. ledna a přesná hodnota se bude odvíjet od dopadu zastropování cen na naše náklady,“ informoval Ondřej Matiášek, asistent generálního ředitele Hotelu Olšanka.