První česká rychlodráha má už pevnější obrysy. Část studie, která zkoumá jak spojit českou metropoli se saskými Drážďany, je hotová. Železničáři plánují vést rychlodráhu přímo krajským městem. Linku mají obsluhovat rychlovlaky, pojedou dvakrát rychleji než dosud. Spojení do Prahy by se v celém regionu zrychlilo o desítky minut.

První část dokončené studie řešila, zda má rychlodráha vést přímo skrze Ústí nad Labem nebo se městu vyhnout. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) si nakonec vybrala Ústí jako hlavní dopravní uzel.

Mezi hranicemi vznikne tunel

„Vyhodnocení jednoznačně doporučilo změnu trasy nové trati RS4 mezi Prahou a Drážďany tak, aby bylo přímým zapojením trati obslouženo krajské město Ústí nad Labem, kde má vzniknout nové centrální osobní nádraží společné pro vlaky ze všech směrů,“ upřesnil generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Po rychlodráze pojedou osobní i nákladní vlaky.

Z Ústí až na Ruzyň?

Vysokorychlostní železnici podporuje i Hospodářská komora České republiky. Studie SŽDC totiž prověřuje možnost napojit na dráhu i Letiště Václava Havla v Praze. Podle komory by to bylo atraktivní spojení do celé republiky pro cizince a odlehčení zbytku pražské dopravy. Letiště ročně odbaví podle údajů komory téměř šestnáct milionů cestujících.

Mezi hranicemi obou států pod Krušnými horami by měl vzniknout třicetikilometrový tunel, kudy vlaky projedou. To ale není jediná stavba svého druhu. „Na českém území na přeshraniční úsek navazuje nová vysokorychlostní trať s tunelem pod Českým Středohořím,“ říká mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová. Úsek spojí Ústí nad Labem – Lovosice/Litoměřice – Praha. Vlaky by na plánované trase, kromě tunelů kde je nutné zpomalit, měly dosáhnout rychlosti až 350 kilometrů za hodinu.

Cesta bude o hodinu kratší

Podle údajů Centra pro efektivní dopravu, které studii provádí, by se cestování do Drážďan z Prahy zkrátilo o celou hodinu. Z Ústí nad Labem by pak cestující dojel do saské metropole za třicet minut, což by trvalo i kratší dobu, než doprava autem po dálnici. Nová trať počítá i se zrychlením spojů na vedlejší větvi z Prahy do Loun a Mostu, kde se cesta do hlavního města zkrátí až o půl hodiny.



Kýžená rychlost nové dráhy klade zároveň velké nároky i na dopravce. „Disponujeme a běžně provozujeme vlaky do rychlosti dvě stě kilometrů za hodinu, “ říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Maximální povolená rychlost na českých tratích je v současné době 160 kilometrů za hodinu. „V případě výstavby tratě na rychlost 350 kilometrů v hodině bychom moderní vozidla pro tak vysoké rychlosti pořídily,“ pokračuje mluvčí.

Mohly by se objevit vlaky TGV

Inspiraci by si dopravci mohli vzít z Evropy, kde se tratě na podobné rychlosti běžně projektují. „Dodavatel a typ vlaku by byl vybrán v mezinárodní soutěži, proto nelze předjímat, o jaký typ by šlo,“ připomíná Petr Šťáhlavský. Vyloučená ale není ani možnost, že by se po Ústeckém kraji proháněly slavné vlaky TGV z Francie.

Stavba vysokorychlostní trati Praha – Drážďany vyjde podle prvotních odhadů na pět miliard eur, tedy asi 129 miliard korun. Spojení do Drážďan by mělo být první vysokorychlostní tratí u nás a hotovo by mohlo v roce 2030.