Firma Grason se zaměřuje na spojování zájemců o práci v pohostinství a podniků, které hledají lidi. Nedávno se obrátila na pět set profesionálů z gastro oboru s otázkou, zda se po krizi vrátí.

Z ankety vyplynulo, že vrátit se na hlavní pracovní poměr chce jen polovina respondentů. Nejvíce zmiňovaným důvodem byla nejistota.

Zjištění Grasonu potvrzují i někteří středočeští a pražští podnikatelé. „Na trhu práce nejsou lidi. Pořád sháníme kuchaře, číšníky, pomocníky. Lidé z restaurací se přemístili do fabrik a nechce se jim zpět do restauračního byznysu,“ řekl majitel Poddžbánského pivovaru Mutějovice Karel Klátil.

Naděje na motivaci

Nedostatek žadatelů na trhu práce vnímá i Luboš Kastner, spolumajitel několika podniků, mezi které patří i restaurace Červený Jelen na pražském Novém Městě. „Věřím, že jde o krátkodobý jev a situace se během léta stabilizuje. Jsem přesvědčen, že práce v gastronomii je pro určitý typ lidí zajímavější než práce v kanceláři, prodej pojištění nebo rozvoz balíků pro e-shopy,“ prohlásil Kastner, který vnímá covidovou dobu i jako příležitost.

„Zkušenosti z covidu pomohou profesionalizaci a rozvoji talentu v českém gastru a to bude i pro ty, kteří možná obor opustili, silně motivující,“ poznamenal.

Benešovský Švejk restaurant U Zimů v době lockdownů zaměstnance propustil. „Lidé se práce v restauraci bojí a raději jdou někam, kde mají za osm hodin práce i víc peněz a čistou hlavu. Navíc jim nehrozí, že tam vláda zavře,“ uvedla majitelka podniku Veronika Bubeníková.

Také nymburská restaurace U Gregorů shání personál přes inzeráty už delší dobu. Část zaměstnanců odešla v době krize, kdy byla restaurace víceméně zavřená, a nyní se už na své pozice vrátit nechtějí. Podle provozního Filipa Šťastného chybí číšník, kuchař a dva brigádníci. Pokud by se v dohledné době potřebný personál nenašel, musel by začít přijímat nějaká opatření. „Jedním z prvních by asi bylo, že bychom některý den v týdnu zavřeli,“ nastínil Šťastný.

Další potřeba pracovníků navíc přichází s letní sezonou. Už nyní začíná chybět personál například v restauraci Graal ve skále v Mladé Boleslavi, kde potřebují obsluhu na letní zahrádku.

Kuchaři a servírky za volantem i v montérkách

V Pivovarském domě Chýně v okrese Praha-západ v době lockdownů nepropouštěli, raději našli kuchařům a servírkám jinou náplň práce. „Práci jsme měli dí- ky rozvozům a výdejnímu okénku, rozváželi i kuchaři a servírky, střídali jsme se,“ vysvětlila majitelka podniku Jitka Eichlerová, která patří k těm šťastnějším, jimž personál nechybí. „Snažila jsem se tým udržet, nemusela jsem propustit ani jednoho z osmi zaměstnanců.“

Ani v poděbradské restauraci Náš Hostinec problémy s personálem řešit nemusí. Majitel, který provozuje několik podniků, se postaral o to, aby zaměstnanci nemuseli z firmy odejít. „Část nás pracovala na rozvozech jídla, část nás zaměstnal při rekonstrukcích a stavebních pracích,“ řekl vedoucí směny Martin Novotný.

Vyslat své lidi na úřad práce mohlo ušetřit majitelům hospod a hotelů peníze. Ale ne pro každého to byla cesta. „Všechny zaměstnance jsem podržel, protože si jich vážím. Přišlo mi také nedůstojné, aby šli na úřad práce,“ poznamenal čáslavský restauratér a hoteliér Pavel Halama, „investoval jsem do svých lidí peníze, které jsem měl připravené na rekonstrukce a na dobudování nového hotelu.“