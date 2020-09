/VIDEO, INFOGRAFIKA/ Praha 10 chystá rekonstrukci své radnice a jejího bezprostředního okolí. Jedná se o největší investiční akci v historii městské části. Práce by měly začít koncem příštího roku. Své občany bude radnice s akcí seznamovat v plánovacím kontejneru před nákupním centrem Eden.

Vizualizace radnice Prahy 10. | Video: MČ Praha 10

Rekonstrukce radnice ze sedmdesátých let minulého století by měla být zahájena koncem roku 2021. V současnosti městská část podala žádost o územní a stavební povolení. Vizualizace budovy i jejího interiéru jsou ale k dispozici už dnes. Podoba okolí radnice vzejde z veřejné architektonicko-urbanistické soutěže, která bude vypsána do poloviny příštího roku.