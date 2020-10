Byla to v dubnu 2011 velká sláva, když prezidenti České republiky a Itálie Václav Klaus a Giorgio Napolitano po velké rekonstrukci slavnostně otevřeli odbavovací halu pražského hlavního nádraží. Rekonstrukci za zhruba 800 milionů zajistila na základě smlouvy s Českými drahami italská společnost Grandi Stazioni.

Po devíti letech je situace naprosto odlišná. V roce 2016 převzala nádraží Správa železniční dopravní cesty (dnes Správa železnic) a na podzim se musely Grandi Stazioni poroučet, neboť nestihly rekonstrukci celého areálu včas.

Z třicetiletého pronájmu tak nebylo nic. A podle Správy železnic se dnes ukazuje, že celá tehdejší rekonstrukce postrádala potřebnou kvalitu a bude se muset opakovat.

Musíme to udělat z gruntu znovu

„Řada prvků i instalovaných technologií je velmi velmi podceněná vzhledem k vytíženosti nádraží. Příkladem jsou například i některé součásti eskalátorů. Některé technické prvky už v době instalace nebyly nejmodernější, čímž mám na mysli zejména veškerou vzduchotechniku. Že je nedostatečná, cítí každý v parných letních měsících. Musíme to tedy udělat z gruntu znovu,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Největší bolestí je podle něj střecha, kterou zatéká. Tu bude proto třeba vyřešit jako první, práce ale oddalují nevyjasněné majetkové vztahy a magistrála nad horní halou.

„Budeme to dělat v takovém stylu, aby to nebylo na deset patnáct let, nýbrž tak, jak se stavby mají dělat: na desítky let,“ doplnil Svoboda k chystané rekonstrukci, která by měla vypuknout v roce 2023. Náklady ještě vyčísleny nejsou.