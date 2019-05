Jaké jsou hlavní trendy v příjezdovém cestovním ruchu do Prahy?

Loňský rok byl rekordní v počtu turistů, kteří v Praze přenocovali v takzvaných hromadných ubytovacích zařízeních. Bylo jich téměř osm milionů. Samozřejmě s nástupem ubytování v soukromí či v apartmánech je třeba brát v potaz, že podstatná část hostů využívá těchto služeb. Odhadem milion až dva miliony ročně. Dohromady jsme tedy blízko deseti milionům. A v tom ještě nejsou zahrnuti jednodenní návštěvníci, turisté bydlící u známých rodin nebo ve středočeských obcích, odkud vyrážejí do Prahy. Zrovna minulý týden jsem byl v Hrusicích. Bavil jsem se tam s provozovatelkou penzionu, ve kterém prý mají téměř pořád plno. Nejčastějšími hosty jsou tam kromě Němců, Poláků a Holanďanů také Slováci nebo Maďaři. Tito lidé vyhledávají přespání v klidu blíž k přírodě a téměř každý den vyjíždějí do centra.

Sledujete nějaké podstatné změny v tom, odkud do Prahy lidé míří?

Z hlediska národností turistů registrujeme loni téměř padesátiprocentní nárůst návštěvníků z Ukrajiny, což souvisí se zrušením víz. Předpokládáme, že tento růst bude pokračovat. A po útlumu posledních let se také vracejí Rusové. Ti sice nejsou obyvateli Prahy vždy vítaní, z hlediska odborné veřejnosti a hoteliérů je to ale žádaná klientela, protože zůstávají v Praze v průměru delší dobu téměř pět nocí, což je téměř dvojnásobek oproti průměru.

Snažíte se „lovit“ nějaké nové konkrétní trhy pro příjezdový turismus?

To úplně neděláme. Třeba v Jižní Americe díky nové spolupráci propagujeme poslední tři roky Prahu společně s Berlínem a Vídní. Z jejich pohledu jsou vzdálenosti mezi těmito městy minimální a vlakové spojení je výborné. Nejspecifičtější a nejbližší trh je pro nás ale v posledních letech ten domácí. Stoupá z hlediska ubytovaných lidí průměrně o patnáct procent ročně, což je skvělé. A myslím si, že na tom mají podíl i naše aktivity. V únoru je ubytování v Praze nejlevnější v Česku. A zároveň je to sezona kulturních akcí. Snažíme se proto přesvědčit tuzemské turisty, aby po konci divadelního představení v deset večer neodjížděli přes Vysočinu zpátky domů, ale aby si Prahu ještě užili. V podstatě říkáme za tisíc korun můžete ve dvou přespat ve čtyřhvězdičkovém hotelu se snídaní. A druhý den nebudete láteřit, že jste se nevyspali.

Současné vedení města chce turistický ruch rozprostřít i do okrajových částí metropole. Jako agentura na druhou stranu máte v popisu práce propagovat největší „taháky“, jako je Pražský hrad nebo Staroměstská radnice. Není to trochu schizofrenní situace?

K nějakému lákadlu vždy můžete přidat další. Příkladem může být Trojská karta umožňující vstup do zoo i botanické zahrady. Tam ještě nedávno chodili domácí návštěvníci jenom na chvíli v rámci prohlídky zoo. Dnes ale mnozí lidé stráví cíleně v botanické zahradě celý den. A podobně lze postupovat s rozšiřováním nabídky mimo centrum. Připravovaná turistická karta má přidat nová menší lákadla k těm větším. Postupně připravujeme lokální průvodce. Jako první už vznikl pro art district Letná a teď připravujeme další pro Karlín a Vinohrady.

Zájem turistů o Prahu každoročně roste. Blíží se kapacita města ke svým limitům?

Bez nějakého infrastrukturního zásahu je už těch osm milionů ubytovaných téměř na hraně únosnosti. Zájmem metropole je proto podle mě zvyšování nikoli kvantity, ale bonity návštěvníků. Ta bonita neznamená jen utrácení hodně peněz. I baťůžkář je pro nás přínosem, pokud tady stráví týden. Přínosem jsou rodiny s dětmi nebo senioři, kteří mají čas kromě návštěvy památek a hospody i na jiné aktivity a mají chuť se vrátit. Dnes se totiž většina turistů do Prahy nevrací.

Kdo je Petr Slepička?

Narodil se v Praze v roce 1976. Do 18 let vyrůstal v historickém centru Prahy a to pravděpodobně rozhodlo o pozdějším zájmu propagovat krásy metropole.

Před 10 lety nastoupil do Pražské informační služby jako koordinátor provozu pěti infocenter. Po dvou letech přibral vlastivědné oddělení a z původně plánované krátké zastávky ve veřejném sektoru si nakonec prošel vedením několika oddělení. V cestovním ruchu pracuje od poloviny 90. let minulého století. Před deseti lety nastoupil do Pražské informační služby jako koordinátor provozu pěti informačních center. V současnosti je ředitelem Sektoru turistických služeb a statutárním zástupcem organizace PIS PCT. Organizace má 70 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a více než 150 externích pracovníků či brigádníků. Petr Slepička má dvě děti a krátce před svatbou.

Společnost Prague City Tourism má jako historický nástupce Pražské informační služby na starosti propagaci Prahy jako turistické destinace. Marketingová organizace provozuje informační centra, vydává licence průvodcům, je i správce Staroměstské radnice.