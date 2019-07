„Je to velký úspěch, který je oceněním jak pro samotné designéry, tak pro všechny, kteří se na výběru jejich designu podíleli. Je to také důkaz, že Praha patří mezi moderní světové metropole a směřuje správným směrem,“ uvedl radní Jan Chabr, který se v pondělí v německém Essenu zúčastnil slavnostního předávání letošních cen v uznávané designerské soutěži. Výsledky byly vyhlášeny už na jaře.

Red dot čili červené puntíky jsou v tomto případě chvályhodným zápisem v deníčku jednotlivých designerů či studií. V bývalé kotelně uhleného dolu, kde vzniklo Design centrum, se nejlepší návrhy a produkty prezentují už od roku 1955. Nový název vymyslel až v roce 1990 profesor Zec.

Sofistikované řešení

A právě zakladatel a současný šéf Red Dot Award byl ohromen mimořádným počinem z Prahy. Tramvaj T3 Coupé dostala cenu v kategorii Red Dot Honourable Mention v designu a konstrukci produktu. „Je to sofistikované řešení a zpracování je velmi detailní a má vynikající kvalitu,“ uvedl německý odborník v tiskové zprávě.

Za designem tramvaje T3 Coupé stojí Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) a studio Anna Marešová designers. Celý projekt se rodil v hostivařských dílnách zhruba dva roky, představen byl pak na konci minulého roku v rámci Designbloku. Komerční provoz tramvaje, kterou je možné si za poplatek pronajmout, funguje od loňského listopadu.

Cestující si mohou díky polootevřenému vozu užívat výhled na historické památky i jiná zajímavá místa v metropoli. Porotce zaujal i stylový interiér - třeba bar je inspirován původním pultíkem pro prodej jízdenek v tramvajích Tatra T1. Střešní okna zase vycházejí z podoby autobusů Škoda RTO. „Při konstrukci T3 Coupé byly historické komponenty velmi úspěšným způsobem integrovány do moderního kontextu,“ zněl výrok poroty.

V případě městského nábytku zase odborníci zmiňovali několikrát jeho estetickou přitažlivost. S návrhem na design setu lavičky, koše a stojanu na kola uspěli v soutěži vyhlášené v říjnu 2017 magistrátním Institutem plánování a rozvoje (IPR Praha) designéři ze studia Olgoj Chorchoj, kteří vytvořili pro hlavní město také přístřešky zastávek městské hromadné dopravy a dostali zakázku i na desing jednotné podoby a modernizace zastávek MHD.

Robustní a odolné

Porotci se zaměřili z celé sady pouze na odpadkové koše - závěsné a volně stojící. Jejich plášť je vyrobený z tahokovu. Jedná se o speciální materiál, který chrání proti graffiti a vylepování plakátů. Lidé je mohou spatřit například ve Stromovce, na Petříně či na Strossmayerově náměstí.

„Design košů, který je součástí pražského pouličního mobiliáře zvládá umění redukce a jednoduchosti. Komponenty tvoří mimořádně elegantní linie a vynikající konstrukci. Koše jsou velmi robustní a odolné, takže se hodí pro venkovní instalaci,“ uvedla porota složená z 67 odborníků z celého světa.

Na Red Dot Award obvykle bodují zaběhnuté české firmy jako Škoda Auto či TON. Do soutěže se letos přihlásilo více než šest tisíc projektů či konceptů. Pouhé jedno procento z nich pak obdrží ocenění v kategorii Best of The Best.