Sestavování rozpočtu na rok 2021 vycházelo ze tří základních předpokladů. Předně radnice chtěla zachovat kladné saldo běžného rozpočtu a nechtěla běžný provoz financovat penězi z privatizace.

„Když jsem se v roce 2018 stal starostou, dal jsem si závazek, že Praha 3 svůj provoz přestane dotovat z rozprodávání obecního majetku, dělo se tak nejméně po deset let. Na peníze se nemuselo tak hledět a městská část si mohla dopřávat nejrůznější kratochvíle. Například v podobě pompézních oslav či různých bizarních výdajů, jako byl třeba sponzoring České Miss z obecní pokladny,“ objasňuje starosta Jiří Ptáček (TOP 09).

Druhým předpokladem je, že ušetřené prostředky, které měla radnice na účtech již z roku z roku 2019, budou využity na investice. Zároveň také chtěla, aby se na investicích podílelo i hlavní město.

Investovat se bude především do bydlení

Nejvýznamnější investiční akcí pro letošní je revitalizace panelových domů Blahoslavova, která letos spolkne 120 milionů korun, celkově bude stát 182 milionů korun a hotová bude příští rok.

Rekonstruovat se mají také další volné byty za 20 milionů korun, zároveň Praha 3 zažádá o dotaci z fondu rozvoje bydlení hlavního města Prahy. Do městské zeleně pak půjde 13 milionů korun, patří sem i revitalizace Tachovského náměstí. Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího z Lobkovic, revitalizace vnitrobloku Flora a dalších pak spolkne 16 milionů korun.

Zdražování není správné řešení

Běžné výdaje se tak radnici daří pokrývat ze svých příjmů, namísto penězi z privatizace. Běžné výdaje dosahují pro letošní rok výše 564,3 milionu korun, což představuje meziroční snížení o 5,5 %.

Návrh kapitálových výdajů realizovaných ÚMČ Praha 3 na rok 2021 (v tis. Kč).Zdroj: MČ Praha 3

Návrh běžných výdajů realizovaných ÚMČ Praha 3 na rok 2021.Zdroj: MČ Praha 3

Podle opozičního zastupitele Alexandra Bellu ale není správné, že radnice zdražuje služby občanům, kterými pak financuje svůj provoz. „V minulém roce zvýšili daň z nemovitosti o 100 %, zdražili nájmy v městských bytech o 30 %, zdražili parkování ve veřejných garážích o 30 % a zvyšují i nájmy nebytových prostorech,“ popisuje opoziční zastupitel. Podle Bellu by radnice měla v privatizaci městských bytů pokračovat.

Není potřeba tolik úředníků, říká opozice

Podle opoziční ODS by měl úřad také začít šetřit na úřednících. „Platí přitom dva politiky na stejnou gesci, což nikdy nebylo. Vzniklo to díky politickým handlům. I s navázanými asistenty by se úspora mohla projevit až o 2,5 milionu korun ročně,“ řekl Bellu, který žižkovské radnici vládl od června do listopadu 2018 a předtím v letech 2014 až 2018 pracoval jako místostarosta.

Současnému vedení trojky také vytýká odvahu pouštět se do velkých projektů. „Možná z nich mají respekt. Sedí tam lidé, kteří jsou z 99 % na radnici poprvé. Trojka se proto začala soustředit na mikroprojekty jako jsou například lavičky a pítka,“ říká Bellu. Podle něj by se také radnice měla rozhodnout, jak naloží se stadionem FK Viktoria Žižkov, který si žalostně žádá opravit.