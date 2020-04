ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE.

Většina radnic dala živnostníkům a firmám delší lhůtu na zaplacení nájemného za jarní měsíce. Čas na to mají obvykle do konce roku. Neřeší přitom, jakou formou podnikají nebo kolik mají zaměstnanců. Podstatné je, jak je zasáhla vládní opatření. Paušální slevu na polovinu udělila všem podnikům modřanská radnice. Ta smíchovská nabízí dokonce snížení o 90 procent, každý případ však bude posuzovat individuálně.

Mezi nejvelkorysejší obvody patří devátá městská část. „Samotné posunutí splátek situaci nijak neřeší. Proto jsme jim po dobu trvání krizových opatření odpustili nájemné,“ vysvětlil místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS). Podle průzkumu radnice by se to mělo týkat zhruba stovky obchodů a služeb, které musejí mít nyní zavřeno. Radní mohou odpustit platby jednomu nájemci do výše 100 000 korun. Kdyby vládní opatření trvala déle než šest týdnů, projedná další odpuštění zastupitelstvo.

S platbou za duben si nemusejí lámat hlavu ani podnikatelé z centra. „Rozhodli jsme o slevě nájemného z nebytových prostorů, a to ve výši 100 procent,“ řekl starosta jedničky Petr Hejma (My, co tady žijeme/STAN). Na zaplacení nájemného za březen dostali živnostníci čas do června 2021.

V záloze na ještě horší časy si podobný krok nechává třeba Praha 3 a 14. Prozatím podnikatelům platbu nájemného odložily. „Radnice je připravena i na odpuštění plné výše nájemného,“ informovala mluvčí Prahy 3 Michaela Luňáčková.

Další ústupek speciálně pro restaurace, kavárny a cukrárny připravil magistrát prostřednictvím Technické správy komunikací (TSK). Týká se zahrádek. Pokud je totiž posezení umístěno na veřejném prostranství, musí mít podnik smlouvu s TSK na konkrétní dobu a za každý den platit nájem.

„V současné době evidujeme ze strany nájemců velké množství žádostí na pozastavení či změnu termínu. U těchto žadatelů nebude vybíráno po dobu nařízení nájemné,“ oznámila mluvčí TSK Barbora Lišková.

Podnikatelé žádají radnice: Zatlačte na stát!

Metropolitní živnostníci jsou rádi za to, že jednotlivé radnice v době koronavirové krize pozastavují splatnost nájmů za nebytové prostory, či dokonce část těchto nájmů odpouštějí. Oceňují i rozhodnutí magistrátu upustit od pro letošek plánované valorizace nájemného.

Úřady samosprávy by ale podle pražských firem a živností měly dělat v tomto směru rozhodně víc. Hospodářská komora pro Prahu 1 upozornila, že právě magistrát a malé radnice mají nejlepší přehled o všech podnikajících subjektech. Tato konkrétní data by měla být podle komory využita při důsledném tlaku na vládu, která má za pomoc podnikatelům v krizi hlavní díl odpovědnosti.

„Pražští podnikatelé nemají nárok na bezúročné půjčky z vládního programu COVID II. Vládou schválený jednorázový příspěvek pro OSVČ postižené pandemií ve výši 25 000 korun je v porovnání s výší nákladů, které zatěžují podnikání v centru Prahy, naprosto nedostatečný. Podnikání v této lokalitě může přinést na české poměry extrémní příjmy, ale jsou zde také extrémní náklady – jen nájemné často dosahuje statisícových částek,“ upozornil předseda komory Vladimír Krištof, který zároveň zmínil riziko, že v příštích týdnech a měsících můžou kvůli zastavení cestovního ruchu přijít o práci tisíce zaměstnanců.

Navíc se slíbená podpora v podobě pozastavení či odpuštění nájmů týká jen asi desetiny ze zhruba dvanácti tisícovek podnikatelských subjektů v Praze 1. Nijak navíc nerozlišuje provozovny, které fungují dál, a ty, které musely kvůli nouzovému stavu zavřít úplně.

Skutečným záchranným lanem můžou být podle živnostníků právě rychle a snadno zprocesované bezúročné úvěry. Na ně zatím firmy z Prahy nemají nárok, protože jsou kryté z fondů EU, a měly by tak být nabízené jen méně bohatým regionům. Podle radního Jana Chabra (Spojené síly / TOP 09) ale město hledá spolu se záruční bankou a ministerstvem obchodu a průmyslu řešení. „Bezúročné úvěry jsou pro nás vážné téma. Na pondělní radu se svolává další jednání ke konkrétním obrysům. V pondělí tedy předpokládám budeme schopni říci více.“ (Podle dosavadní podoby návrhu by mělo za bezúročné úvěry do určité výše ručit samo město.)