Nuceně zavřené podniky v centru Prahy teď mohou kalkulovat alespoň se sníženými náklady za nájemné. Vedle „vládního“ programu Covid nájem schválila rada první městské části vlastní podporu, která je vyhlášená od začátku listopadu na půl roku pro firmy v „obecním nájmu“.

O padesátiprocentní slevu mohou žádat provozy kulturní, stravovací a ty, které zajišťují občanskou vybavenost. Konkrétně třeba čistírny, mandly, prádelny, potřeby pro řemeslníky a kutily, zámečnictví, provaznictví, sklenářství, železářství a podobně.

„Centrum hlavního města patří za současné pandemie mezi ekonomicky nejpostiženější regiony v republice, což má velmi negativní dopad na podnikatelský sektor i na zaměstnanost. Provozovny napříč obory přišly od jara o drtivou většinu svých zákazníků a současný nouzový stav jejich situaci ještě zhoršil. Proto radnice Prahy 1 přichází s další pomocí,“ komentoval podporu starosta Prahy 1 Petr Hejma (My, co tady žijeme/STAN).

Cílem je zachovat služby pro občany, tvrdí Praha 1

Živnostníci a podnikatelé, kteří budou mít o slevu zájem, předloží žádost na radniční odbor majetkové a technické správy, který celou náročnou agendu zajišťuje. Podmínkou poskytnutí slevy jsou nulové dluhy vůči městské části před koncem minulého roku. „Cílem těchto opatření je i podpora živnostníků, kteří čelí dlouhodobě snížené poptávce po zboží a službách, a zachování dostatečné sítě občanské vybavenosti pro naše občany,“ vysvětlil dále radní pro podporu podnikání, obchod a služby Karel Grabein Procházka (ANO).

Covid Praha

„Program neplánujeme, protože již nemáme k dispozici prostředky, které by na tento program šly legálně použít. Vlastními prostředky totiž nesmíme za úvěry ručit, zakazuje to zákon, použili jsme proto k tomuto účelu prostředky Evropské unie, které oproti tomu použít šlo (po souhlasu dotačního orgánu),“ řekl primátorův náměstek pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě).

Praha 1 už po březnovém začátku prvního letošního nouzového stavu postiženým podnikatelům prominula nebo snížila dubnový nájem. Vyhlásila také odklad splátek do poloviny příštího roku, odpuštění penále v případě prodlení plateb z doby nouzového stavu a pozastavila účinnost valorizace nájemného u nebytových i bytových prostorů. Tato opatření vyšla obecní pokladnu dosud na více než 90 milionů korun a další desítky milionů budou stát nově vyhlášení slevy.

Padesátiprocentní snížení nájemného s platností od prvního října do konce roku zavedla mezi prvními v rámci „druhé vlny koronaviru“ též Praha 12. V jejím obvodu se opatření týká sedmnácti nájemců, kteří podnikají v gastronomii, provozují umělecké školy, fitness centra nebo sportovní areály. Zároveň radní doporučili příspěvkovým organizacím „dvanáctky“, aby postupovaly obdobně.

„Řada nájemců objektů ve správě městské části se letos už podruhé dostala do obtížné situace. Snažíme se jim tímto krokem maximálně pomoci. O další pomoci místním podnikatelům budeme jednat v úterý 10. listopadu,“ informoval místostarosta Jiří Fremr (ODS), podle něhož jarní slevy na nájemném v součtu přesáhly 2,2 milionů korun.

Se stejně zaměřenou slevou v maximální výši 40 procent „vyrukovala“ tento týden i nejlidnatější městská část – Praha 4. Ta rovněž na jaře zrušila valorizace i sankce za pozdní platbu a odložila splatnosti nájmů u nebytových prostor.

Manažerka hračkářství: Svalovat řešení na město by bylo pokrytecké

Na tyto „obecní slevy“ pochopitelně nedosáhnou provozovny, které platí nájem soukromým vlastníkům. To je i případ české franšízy britského hračkářství Hamleys, sídlící u Václavského náměstí. Obchodní ředitelka Jana Doležalová nicméně dává odpovědnost za pomoc postiženým firmám jednoznačně státu. „Svalovat řešení na město by mi přišlo pokrytecké. Vedení Prahy přece tuto situaci nezpůsobilo. Já bych očekávala, že vláda vidí, kde jsou dopady největší a podle toho se bude snažit nastartovat ekonomiku. Nevím, co by pro nás město mohlo v tuto chvíli udělat. Určitě bude moct později udělat cokoliv na podporu turismu, na což ale zatím není atmosféra prakticky v celém světě,“ uvedla manažerka velkolepého obchodu s hračkami a atrakcemi pro děti s několika patry.

„O prázdninách jsme se začali pomalu nadechovat. Koncem léta jsme se dostali na nějakých 60 procent loňských obratů a situace byla navzdory rapidnímu úbytku zahraničních turistů o něco lepší, než jsme čekali. Pak přišla ráz na ráz druhá vlna, která nám hodila pomyslné vidle do plánů dalšího postupného růstu,“ ohlédla se Doležalová za uplynulými měsíci a týdny. Trh v jejím odvětví podle ní nemoc covid-19 ovlivnila extrémním způsobem. Prý také kvůli e-shopům jsou totiž výrobní kapacity pod tlakem a u klíčových položek začínají už teď docházet zásoby.

„Jisté je proto, že předvánoční prodeje nebudou nijak závratné, i kdybychom mohli v prosinci otevřít,“ konstatovala Doležalová, která na straně vlády nevidí žádný plán realistického „rozvolňování“ restrikcí a trápí ji také značné prodlevy ve vyplácení vládních podpor a jejich „extrémně složitá administrace“ ještě z první vlny. „To, co říkají představitelé vlády o těchto podporách v televizi, je daleko od reality. V centru panuje velká nejistota. Řada restaurací rezignovala na výdejní okénka. Všichni se snaží minimalizovat veškeré náklady a jen čekají, co bude. Realita je taková, že už nikdo nespoléhá na nikoho jiného než sám na sebe,“ dodala.