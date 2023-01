Nyní, zhruba o dvacet let později, zažívá čilý stavební ruch Nádražní ulice, ubíhající od křižovatky Anděl ke Smíchovskému nádraží. V místě bývalých drážních pozemků totiž vzniká zcela nová městská čtvrť nazvaná Smíchov City. Developerem projektu, jehož první etapa již postupně spěje do finále, je společnost Sekyra Group.

Za účasti domácích i zahraničních architektů

Rozsáhlý multifunkční projekt Smíchov City tvoří dvě části označené lapidárně: Sever a Jih. Obě pak spojí zelení lemovaný bulvár, který bude plnit nejen spojovací funkci, ale stane se i prostorem pro nejrůznější akce.

Ke svému dokončení se nyní blíží výstavba úvodní fáze tohoto projektu, Smíchov City - Sever, jejíž realizace byla v prostoru vymezeném ulicemi Nádražní, Za Ženskými domovy a Na Valentince zahájena v létě roku 2020. Představuje tři domy – dva bytové a jeden administrativní, které spolu vytvářejí dva domovní bloky s uzavřenou zahradou.

„Jde zhruba o 450 bytů a deset tisíc metrů čtverečních administrativních ploch, domy pak mají v parteru prostory pro obchody, služby i restaurace. Kancelářská budova byla již dokončena, a to loni v listopadu. První bytový dům by měl být hotov v letošním druhém čtvrtletí, druhý pak v závěru tohoto roku,“ řekl Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group.

Proměna smíchovského nádraží začne příští rok, Správa železnic žádá o povolení

V současné době se ale již připravuje i jižní část projektu Smíchov City, v níž se dominantním prvkem stanou budovy nového sídla České spořitelny. „Jak my, tak Česká spořitelna bychom chtěli v rámci této fáze výstavbu zahájit ještě letos. Paralelně ale chystáme i další rezidenční část projektu – tři domovní bloky, na něž jsme v roce 2021 vyhlásili mezinárodní architektonickou soutěž. Na jejich výsledné podobě se bude podílet deset architektonických ateliérů, čímž zajistíme potřebnou architektonickou pestrost, abychom dosáhli dojmu přirozeně rostlého města,“ přiblížil podobu i postup prací na projektu Leoš Anderle.

Podotkl, že společnost Sekyra Group by stavební povolení ráda získala do konce letošního roku, aby těmito bloky po dokončení první etapy stavebně navázala. „Tím by byly tři čtvrtiny plánovaného projektu hotové,“ dodal.

Po dokončení celého projektu, které je plánováno zhruba na rok 2032, se pražský Smíchov rozroste o bezmála 400 tisíc metrů čtverečních bytových, administrativních, obchodních a veřejných ploch a více než dva hektary ploch zelených.

Nové byty Na Plzeňce

Ovšem nejen projekt společnosti Sekyra Group mění tvář pražského Smíchova. Nový bytový dům by měl do závěru roku 2025 vyrůst například na brownfieldu v ulici Na Plzeňce, a to pod taktovkou UBM Development Czechia. „Celá tato oblast nyní prochází razantní proměnou v moderní městskou čtvrť a my k této proměně rádi přispějeme," uvedl Josef Wiedermann, jednatel společnosti UBM Development Czechia, která pozemek zakoupila loni na podzim.

V Jinočanech vzniká multifunkční logistický park. Nájemci se nastěhují v létě

Novostavba domu, v němž se bude nacházet více než 150 bytů a obchody v přízemí, v ulici Na Plzeňce doplní část bloku mezi Strakonickou a Nádražní, které pak v současné době slepá ulice propojí.

Jak vyplývá ze sdělení developera, aktuálně zde probíhá územní řízení a výstavba rezidenčního projektu by mohla být odstartována v průběhu roku 2023. Nejedná se ale o první objekt, pod nímž bude společnost UBM na Smíchově podepsána. Výraznou stopu v této části Prahy 5 zanechala již počátkem tisíciletí, kdy na území původního areálu továrny Tatra ve Stroupežnického ulici v průběhu let 2002 až 2007 vybudovala multifunkční budovu Anděl City s byty, kancelářemi, obchody, restauracemi, multikinem a hotely.