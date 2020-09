Pro první dva bytové domy naproti karlínské Invalidovně získala Sekyra Group stavební povolení letos na jaře, další čeká na podzim. „Máme zde dva domy: Diamant, navržený ateliérem AI-Design architektky Evy Jiřičné, a Riviéru Rohan od studia EBM. Následovat budou kanceláře, které mají odstínit rušné Rohanské nábřeží. Ty jsou také rozděleny do dvou budov, jednu navrhl architekt Jakub Cigler a druhou opět Eva Jiřičná. Do této budovy bychom sami rádi přesídlili,“ popsal Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group.

Další část Rohan City, takzvaná sekce A, kterou nyní Sekyra Group dala k posouzení EIA, počítá s výstavbou tří městských bloků s byty a dvou kancelářských budov s obchody v přízemí.

Přeměna bude probíhat v etapách

Dohromady je plánováno téměř 600 parkovacích míst. Tato část Rohan City bude na západní straně navazovat na stávající projekt River Gardens. Naproti přes silnici chystají jiní developeři projekty jako rezidenční Karlín Cross Port a kancelářský Block. Předpokládaným termínem zahájení výstavby je u sekce A rok 2023. Podmínkou je, že developer získá výjimku ze stavební uzávěry.

Celé rozvojové území Rohanského ostrova zahrnuje 44 hektarů. Podle současného územního plánu tady může vyrůst 1750 bytů a několik kancelářských budov podél Rohanského nábřeží. Na deseti hektarech má po dokončení protipovodňových opatření vzniknout park.

„Přeměna tak rozsáhlé lokality bude probíhat v etapách. Realizace nového parku a hlavní části bytové zástavby je plánována na roky 2030 až 2040,“ uvedl 1. náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (za TOP 09).

Kudy povede most?

Otázkou zatím zůstává, kudy povede plánovaný Rohanský most, který propojí Karlín a Holešovice. Magistrát se chystá vypsat architektonickou soutěž. Územní plán teď počítá s jeho vedením z ulice Thámova na karlínské straně do Komunardů v Holešovicích. Podle dřívějších studií by však tato varianta v Karlíně znamenala nutnost bourat budovy, protože nájezdová rampa by se tam nevešla.

V návrhu Metropolitního plánu je zanesena varianta, která počítá s napojením mostu v Karlíně na Urxovu ulici a v Holešovicích na křižovatku Jateční a Na Maninách. Proti jsou však někteří místní.

Vizualizace Rohanského mostu

„Most musí překlenout zátopové území v dostatečné výšce, do zastavitelného území tedy přichází přibližně ve výšce druhého podlaží. I to bylo předmětem našeho architektonického workshopu. Vítězné ateliéry přišly s návrhem zvednout terén zastavitelného území tak, aby byl na úrovni mostu. Na naší straně Vltavy jsme připraveni,“ říká Anderle.

Nynější území Rohanského ostrova bylo až do první poloviny minulého století řečištěm Vltavy, které bylo zasypáno a posunuto severním směrem. Nově vzniklé plochy sloužily k průmyslovým a skladovým účelům, časem se z nich stal typický brownfield.