Společnost Penta Real Estate dokončila první budovu projektu Churchill, rok před otevřením druhé fáze už má nájemce pro celou obchodní pasáž. Největší plochy obsadí supermarket Lidl se svým nejnovějším konceptem prodejen a drogerie Rossmann. V sousedství pak firma Sudop Invest za rok zkolauduje prémiové byty v Rezidenci Churchill.

Náměstí s vodotryskem

Kde byl dříve zarostlý svah a skladový areál Českých drah, dnes se rozprostírá náměstí s vodotryskem a zelení, ohraničené novým sídlem nadnárodní auditorské a poradenské společnosti Deloitte a téměř dokončenou stavbou budovy Churchill II. Komplex, situovaný na dosah kampusu Vysoké školy ekonomické, získal název podle blízkého náměstí Winstona Churchilla.

„Jako součást projektu Churchill vznikne náměstí s vodním prvkem a venkovním posezením pro novou restauraci, kavárnu a bistro. Obchodní pasáží Churchill dodáme našim nájemcům i obyvatelům lokality komfort v podobě nákupů u prémiových obchodníků. Při realizaci každého našeho projektu totiž bereme úvahu odpovědnost za tvorbu veřejného prostoru a příjemného sousedství, říká Miloš Kocián, šéf pronájmu Penta Real Estate.

Architektonický návrh obou kancelářských budov je dílem ateliéru Jakub Cigler Architekti. Každý z objektů má svůj charakter. Odlišují se barvou vnějších povrchů i použitým materiálem.

Stovky metrů teras

Zatímco Churchill I je laděný ve světlých tónech, Churchill II bude ve stylu berlínské a holandské architektury s režnou cihlou, která designově komunikuje i s budovami Vysoké školy ekonomické. Také ve druhé kancelářské budově je už nyní větší část prostor předpronajata.

Designérem interiérů firmy Deloitte je studio Kunc Architekti. Centrum budovy tvoří třípodlažní prosklené atrium s kavárnou pro 150 lidí s výhledem na panorama Hradčan. Designové spirálovité schodiště v bílém odstínu propojuje kanceláře s coworkingovou zónou v prvním patře. Relaxaci skýtá venkovní terasa v nejvyšším 7. podlaží se stylově upravenou zelení. Podobně jako centrála Deloitte, také Churchill II nabídne velkorysé terasy o rozloze několika stovek metrů čtverečních.

Z centrálního náměstíčka nad kolejištěm se otevírá výhled na siluetu Starého Města a Hradčan. Po dokončení budovy Churchill II. se tady počítá se sezonní plochou pro restauraci The PUB, kavárnu The Miners a bistro Napoké. Už dnes mohou nejen lidé z kanceláří Deloitte, ale i studenti VŠE a rezidenti využívat v první dokončené budově bistro a kantýnu Automat Churchill, provozované gastronomickou skupinou Perfect Canteen Filipa Sajlera.

Chystá se i propojení lokality s hlavním nádražím, a tedy i stanicí metra linky C. Stavební práce na podchodu by měly začít na přelomu letošního roku, dokončeny by mohly být už do konce roku 2020.

Penta Investments je majitelem společnosti VLM, která je vydavatelem Pražského deníku.