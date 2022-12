To, že aktuální situace panující na hypotečním trhu výrazně ovlivňuje zájem lidí o rezidenční nemovitosti, potvrzuje naprostá většina developerů a realitních makléřů.

„Přibližně polovina všech uskutečněných prodejů bývala v předchozích letech financována hypotečními úvěry. Nyní se úroková sazba pohybuje mezi šesti a sedmi procenty, což je velký rozdíl oproti době, kdy dosahovala zhruba dvou procent. Vyšší úrokové sazby byly sice standardní i dříve, ale ceny nemovitostí byly v těch časech výrazně nižší. Obecně lze říci, že zájem o financování hypotékou klesl zhruba o dvě třetiny. A tu jednu třetinu tvoří kupující, kteří mají z minulých měsíců zafixované ‚lepší‘ sazby,“ přibližuje situaci na trhu Krulich a dodává, že patrný je trend využívání vlastních zdrojů v kombinaci s hypotékou, a to z toho důvodu, aby splátka nebyla příliš vysoká.

Nový rok ukáže

Podle Fincentrum Hypoindexu průměrná nabídková sazba hypoték po poklesech v září a říjnu opět vzrostla a počátkem prosince činila 6,34 procenta p. a. V meziročním srovnání to představuje nárůst o téměř tři procentní body. „S největší pravděpodobností jsou nyní hypoteční sazby na svém vrcholu, a pokud se budou měnit, tak se bude nejspíš jednat pouze o kosmetické úpravy provedené jednotlivými bankami v rámci konkurenčního boje,“ míní Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Také podle Luboše Svačiny, analytika společnosti Golem Finance, se výrazné zlevňování hypoték letos neočekává. „Banky si zlevnění hypoték spíše ponechají až do nového roku, kde už se nově sjednané hypotéky započítají do obchodních plánů na rok 2023. To ovšem platí za předpokladu, že cena peněz v mezidobí nenaroste a zůstane na stávající či nižší úrovni,“ podotýká Svačina.

Záležet bude i na vývoji inflace, která, vyjádřeno přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku, podle Českého statistického úřadu v listopadu dosáhla 16,2 procenta. „Nepodaří-li se inflaci zkrotit, mohla by Česká národní banka základní úrokové sazby opět zvýšit, což by se odrazilo i na cenách hypoték. O dalším vývoji pravděpodobně rozhodne inflace v následujícím měsíci či dvou,“ vysvětluje David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance.

V případě, že inflace klesne, hypotéky by podle něj mohly začít zlevňovat ve druhé polovině roku 2023. „Dovedu si představit sazby okolo čtyř až čtyř a půl procenta, přičemž takové sazby jsou naprosto v pořádku. Na hypotéky za dvě procenta p. a. můžeme pro následující období zapomenout,” říká Eim, podle něhož by k určité redukci úrokových sazeb mohlo začít docházet už v první polovině nadcházejícího roku.

„Pokud k poklesu úrokových sazeb hypoték skutečně dojde, půjde ze strany bank o snižování velmi opatrné a pozvolné. Na sazby v blízkosti tří procent se v roce 2023 zcela jistě nedostaneme. V případě velmi pozitivního vývoje mohou ze současných hodnot klesnout o jeden, maximálně dva procentní body,“ odhaduje Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamiru.cz.

A právě hranice tří procent představuje podle Kunovského okamžik, který by mohl přinést opětovný boom v prodeji bytů. „Z našich zkušeností vyplývá, že hypotéku dříve čerpala nadpoloviční většina kupujících, dnes to jsou pouhé jednotky procent. Zlomem, který by měl přinést nárůst prodejů, je snížení úroků u hypoték k úrovni tří procent. To je totiž hranice, kdy se měsíční splátka blíží výši měsíčního nájemného. Většina lidí si dobře uvědomuje, že za několik let současný důchodový systém už nemusí fungovat, a proto je třeba mít vlastní zázemí. Zdravý selský rozum říká, že po letech splácení je lepší byt vlastnit, než mít krabici plnou účtů za platby nájmu,“ dodává Kunovský.