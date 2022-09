Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 to sice představuje téměř čtvrtinový nárůst, nicméně množství nových bytů na prodej se v metropoli stále pohybuje zhruba 15 procent pod dlouhodobým průměrem a více než 50 procent pod stavem, který by mohl dostatečně saturovat poptávku.

Vyplynulo to z analýzy rezidenčního trhu, zpracované společnostmi Trigema, Skanska Reality a Central Group.

„Reálným scénářem navíc je, že krize silně dopadne i na některé menší developery, kteří budou nuceni výstavbu bytů zcela zastavit. A to povede k dalšímu poklesu nabídky,“ popsal situaci Marcel Soural, předseda představenstva investiční skupiny Trigema.

Struktura kupujících se mění

Celkově se na území metropole ve druhém čtvrtletí prodalo 950 nových bytů. Oproti stejnému období loňského roku to představuje pokles o 64 procent. Zásadní vliv na útlum prodejů má podle odborníků nedostupnost hypoték, způsobená prudkým nárůstem základní úrokové sazby. Ta počátkem srpna činila 6,28 procenta p. a.

Hypomonitor České bankovní asociace, který zachycuje data všech tuzemských bank a stavebních spořitelen poskytujících hypoteční úvěry, za letošní červen zaznamenal výrazný meziroční pokles objemu poskytnutých hypoték – o 65 procent.

„Aktuální situace na hypotečním trhu prakticky převrátila strukturu kupujících. Zatímco v minulosti převažovali klienti, kteří nové bydlení financovali hypotékou, dnes se tento poměr otočil ve prospěch investičních koupí. Zájem o nové bydlení v Praze a okolí přetrvává, nicméně část klientů, především z řad lidí do třiceti let, na hypotéku za současných podmínek nedosáhne,“ uvedl Petr Michálek, generální ředitel Skanska Reality.

Podobně hovoří i další developeři působící v Praze a okolí. „Lidé pořizující si bydlení na hypotéku v podstatě zmizeli a nemovitosti teď kupují zejména ti, kteří mají volné peníze, jež nechtějí v době vysoké inflace nechat ležet ladem,” potvrdil trend René Skála, jednatel společnosti SIG Development.

Podle Romana Weisera, ředitele developmentu a staveb ve společnosti Bidli, se zvýšil podíl vlastních zdrojů kupujících a snížila se úvěrovaná část kupní ceny. Čím dál více je podle něj dokonce koupí, kdy klient platí z vlastních zdrojů vše. „Poptávka po nemovitostech se ale pomalu vrací do normálu, tedy do doby před rokem 2020. Poslední dva roky byly obchodně nadprůměrné, přičemž rok 2021 v objemu úvěrů i počtu prodaných nemovitostí dosáhl historického maxima,” uvedl Weiser a dodal, že co se týče množství prodejů, očekává, že se dostanou na podobná čísla jako v roce 2019. “Jak nám napovídají statistiky, počet zájemců o nemovitosti se v srpnu oproti červenci zdvojnásobil, což je dáno velkým množstvím dovolených v první polovině prázdnin. Proto na budoucí vývoj nahlížím jako na pokračování normálního stavu z doby před covidem.”

Kam se vydají ceny?

V letošním druhém čtvrtletí došlo na pražském rezidenčním trhu k určité stabilizaci cen nových bytů, kdy se průměrná prodejní cena metru čtverečního „usadila“ na částce 145 783 korun, tedy sumě srovnatelné s prvním kvartálem. „V meziročním srovnání ceny nových bytů v metropoli vzrostly zhruba o pětinu. Ale v poslední době se už stabilizují. Za celý rok 2022 tak očekáváme růst maximálně do deseti procent,” podotkl Dušan Kunovský, šéf Central Group.

Podle Romana Weisera budou ceny nemovitostí nadále, byť pozvolněji, růst, případně jejich výše bude v některých lokalitách po nějakou dobu stagnovat. „Z důvodu vysokých cen pražských nemovitostí také pokračuje trend přesunu kupujících do okolí metropole. A to jak Pražanů, tak i těch, kteří původně hledali nemovitost v hlavním městě,” dodal Weiser.

Lidé mají větší zájem o bydlení ve středních Čechách. Praha je čím dál dražší

„Praha je vzhledem ke své ekonomické síle atraktivním místem pro bydlení, ale na jejím území se málo staví, což v důsledku znamená, že se tam může ubytovat jen omezené množství lidí. Navíc aktuální transakční ceny bytů v Praze nejsou pro mnohé kupující akceptovatelné, a tak se poohlížejí po Středočeském kraji,“ popsal už před časem Deníku Petr Hána ze společnosti Deloitte.

Podle posledních dat Českého statistického úřadu se nyní více zalidňuje Středočeský kraj, nikoliv Praha. Vyhledávané jsou okresy Praha-východ a Praha-západ, které se na celkovém středočeském nárůstu podílejí z více než dvou pětin. Do středočeského prstence se jen z Prahy loni přestěhovalo asi o pět tisíc lidí více, než býval tradiční průměr – ten se v posledních letech držel kolem dvaceti tisíc.