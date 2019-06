Představte si taxikáře, který ráno nabere několik zásilek z logistického skladu. Podle toho, kam přes den rozváží své zákazníky, doručí i nabrané zásilky. Při tom všem pracuje pro několik firem zároveň, které si vzájemně konkurují. Přecpaným pražským ulicím tak každý den ušetří několik jízd, čímž výrazně uleví dopravním zácpám. Při současném počtu kurýrů a taxikářů ve městě se tak může jednat o výrazné snížení počtu aut v ulicích.

Na rozvoji tohoto systému, který zajistí, aby vše vycházelo na čas a s maximální úsporou, nyní pracují byznysoví hráči v oblasti e-commerce Alza.cz a taxislužba Liftago ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje (IPR). Své vize na řešení dopravní situace v Praze představili jejich zástupci na přednášce v Centru architektury a městského plánování. „Zdánlivě odlišné byznysy spolu absolutně nespolupracovaly, ačkoliv by mohly,“ říká za Alzu Tomáš Havryluk.

Taxíky jako dopravci zásilek

Obě firmy již vyvíjejí systém, jenž dokáže okamžitě vybrat taxikáře, který se nachází v blízkosti logistického skladu nebo výdejny a může mu nabídnout vyzvednutí zásilky, kterou stihne doručit včas na určené místo, a přitom ještě odvézt zákazníka taxislužby. Využil by se tak také čas, kdy taxikář sedí v autě a čeká, až si ho najde zákazník.

Jak přiznává ředitel Liftago Ondřej Krátký, taxislužby založené na digitální platformě typu Liftago či Uber konkurují MHD a podílejí se na zhoršení dopravní situace, čímž přispívají k dopravním zácpám. Potvrzuje to studie provedená v San Francisku. Z ní vyplývá, že ve městech, kde se tyto služby rozvinuly, jsou dopravní zácpy mnohem horší. Taxislužby totiž jednoduše zvyšují počet aut v ulicích, vykonávají během dne desítky cest napříč městem.

Jak ostatně dokládají data Alzy, nejvíce komerčních kurýrů jezdí v dopravních špičkách, tedy v době zácp. Díky umístění logistických skladů či výdejních míst v dostupných lokalitách tak taxislužbám nabízí obrovský potenciál.

„Pooling (sdílení) přepravy zboží a lidí je udržitelnější cesta než agresivní růst platforem na úkor městské hromadné dopravy. Praha může být příkladem řešení dopravní situace díky sdílení dat a přepravní kapacity komerčních služeb,“ domnívá se Krátký.

„Data jsou jen první výkop. Je to i byznysový risk, může je totiž využít naše konkurence,“ řekl Krátký. „Lidé se bojí sdílet data, panuje určitá paranoia. Hodnota sdílení dat je ale větší, než když bychom se uzavřeli sami do sebe a čekali, než se konkurenční boj přežene,“ dodává Havryluk s tím, že se jedná o obrovskou byznysovou příležitost.

Jednotlivé firmy v oblasti e-comerce mají vlastní přepravce a nechtějí, aby jejich řidiči spolupracovali s někým jiným. „Musíme jim ukázat, že si více vydělají, když to zkusí. U testů, které jsme provedli, to zatím funguje. Procento přepravy zásilek je ale zatím malé,“ řekl Krátký.

Metrem ale i na koloběžce

Podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) by taxislužby mohly do budoucna svá data o jízdách poskytovat i magistrátu. Data by se pak setkávala v platformě Golemio. Výměna dat s městem by byla smluvně ukotvena, za což by město firmám jako motivaci nabídlo například vstup do multimodálního dopravního systému.

Ten by cestujícím nabízel kombinaci více přepravních možností. „Nasednete do metra, někam dojedete a tam přesednete na sdílenou koloběžku a dojedete do cíle tak, jak jste si to označili na mapě. Vše by bylo v jedné aplikaci placené přes městskou lítačku,“ představil svou vizi Hřib.

Nákladní tramvaj

Přepravu zásilek nemusejí v budoucnu zajišťovat jen automobily taxislužby. Své vozy ke sdílení více typů dopravy by mohl nabídnout i dopravní podnik. V minulosti se například uvažovalo o nákladní tramvaji. Ta měla vozit materiál do spalovny v Malešicích.

„Tramvajová síť je ale během dne příliš vytížená. Uvažujeme ale o využití alespoň ve večerních hodinách. Na Institutu plánování a rozvoje v současné době vzniká studie City logistiky, což chceme dále rozvíjet,“ dodal radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).