Kvůli vládním opatřením letos na trzích v Praze prodávat nesmí. „Problém je, že se to stalo už podruhé. Likvidační to zatím není, protože vždy uděláme vše proto, aby nás vládní opatření nezlikvidovalo, dlouhodobě je to ale neudržitelné,“ řekl jednatel společnosti Marek Kulhavý.

„Po týdnu se projevuje naprostá absurdita zákazu venkovního prodeje. Vánoční trhy rozhodně neznamenají jen prodej svařáku a klobásy,“ dodal Kulhavý.

Ze 150 stánků prodávají v deseti

Předvánoční trhy tvoří přibližně čtvrtinu obratu firmy. Jiné trhy pro prodej vánočních ozdob nejsou určené, lidé je logicky nejvíce nakupují před Vánocemi.

Řemeslníci pocházející z Poniklé na Semilsku měli v Praze připravené stánky na Staroměstském náměstí a na náměstí Jiřího z Poděbrad a také v Olomouci, v Českých Budějovicích a Brně. V moravské metropoli ale zatím prodávat mohou, ze 150 stánků jich zůstává otevřená přibližně desítka, která prodává vánoční stromky a příslušenství k nim, což zatím zůstává povolené.

„Trhy plánujeme několik měsíců dopředu, sehnali jsme na ně brigádníky a připravili zboží a vybavení stánku. Přesunout se ze dne na den na jiné trhy není možné. Na farmářské trhy přijdou jiní zákazníci než na vánoční,“ vysvětlil Marek Kulhavý.

Živá zvířata a deskový betlém zvou k návštěvě Kostela Panny Marie Vítězné

Skutečnost, že se výrobky neprodají, přináší řadu dalších problémů. „Zboží zbude, což je účetně výnos a z něho se platí daň. Nemáme nyní potřebu vyrábět tolik, potřebujeme ale našim zaměstnancům dávat práci,“ dodal.

Rautis zaměstnává 25 lidí, celkově ale dává práci 60 lidem, řada z nich vyrábí tradičně ozdoby ručně doma. Minulé lockdowny se zatím podařilo přečkat bez propouštění.

„Přijít o čtvrtina příjmů je opravdu hodně, má to zásah na rozvoj firmy či zvyšování mezd. A to nemluvím o psychických újmách, že vás to úplně vykolejí, nemůžeme si být ničím jistí, je to pro nás nepochopitelné, demotivace je hodně silná,“ stěžuje si jednatel firmy, jenž ročně vyrobí na 150 tisíc kusů ozdob. Trhovci mají s pořadatelem uzavřené nájemní smlouvy, na základě té dostanou většinu nájemného zpět.

Peníze do propagace i balení ozdob

Rautis se nyní snaží posilovat jiné prodejní kanály jako je například e-shop. „Musíme ale dávat více peněz do toho, aby byl více vidět, více ho propagovat. Křehké ozdoby se musí pečlivěji zabalit s tím jsou další náklady. Prodej na stánku je mnohem jednodušší. Brigádníci ve městech přišli o práci, my ale v Poniklé nemáme lidi, kteří by zboží balili a vyřizovali objednávky,“ vysvětlil Kulhavý.

Situaci nezachrání ani vládní kompenzace. Podle něj je vláda nastavila tak, aby na ně většina trhovců nedosáhla. Rautis na ně nemá nárok, jelikož se nejedná o mikropodnik.