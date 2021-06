Irský oděvní řetězec Primark otevře prodejnu v Praze – první v České republice – 17. června. Český trh se stane čtrnáctým, na kterém společnost působí. Firma tam vytvoří více než 300 pracovních míst, uvedla ve středeční tiskové zprávě. Obchod se bude rozkládat ve třech patrech nově postaveného polyfunkčního domu s názvem „The Flow Building“, který se nachází na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Kvůli šíření koronaviru Primark zahájení provozu několikrát odložil, původně se s ním počítalo už loni v květnu.

Květinový dům, budoucí Primark, 25. června 2020 na pražském Václavském náměstí. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Prodejna s plochou 4600 metrů čtverečních se zákazníkům otevře v 09:00. Kromě oděvů, obuvi a doplňků nabídne také kosmetiku a doplňky do domácnosti. Obchod bude otevřený od pondělí do soboty od 09:00 do 21:00, v neděli mezi 10:00 a 20:00.