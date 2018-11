Přezout pneumatiky má smysl i v Praze, nabádá Besip a policie

Přestože v posledních letech připomínala zima v metropoli převážně podzim, a někdy dokonce jaro, neměli by řidiči podceňovat smysl zimních pneumatik. Před jízdou na letních varuje organizace Besip i policisté.

Zimní pneumatiky by měli mít řidiči na autech ve chvíli, kdy denní teploty klesnou pod sedm stupňů Celsia. Bez ohledu na to, zda má podle předpovědi sněžit. Vyplývá to z doporučení Technické správy komunikací, která se v Praze stará o údržbu většiny chodníků a silnic. Ranní teploty se v takových dnech pohybují okolo nuly, a to už hrozí námraza.

„Může se to zdát zbytečné, když žijeme ve městě, jako je Praha, ale není to pravda. Mnozí řidiči znají řadu zrádných míst na okrajích hlavního města, jako je kopec mezi Stodůlkami a Řepy, sjezd do Radlic okolo Jinonické nebo do Břežanského údolí, zrádné místo je také při nájezdu na Moskevskou od Bohdalce,“ uvedla Olga Boučková z útvaru Besip spadajícího pod TSK.

Rosa na mostech rychle namrzá

Podobných zrádných míst jsou podle ní v hlavním městě desítky. Jde například o úseky, kde řidiči mnohdy ani netuší, že jsou na mostě. Přemostění podle odborníků totiž velmi rychle prochladnou odspodu a i při teplotách okolo nuly se na nich tvoří námraza. Zvláště ráno a večer, když padne rosa.

Další nebezpečí představují dlažební kostky a tramvajové koleje. „Asfalt a dlažební kostky mají zcela jinou adhezi. Přidají-li se k tomu tramvajové koleje, velmi rychle a snadno se dostanete do smyku,“ upozornila Boučková.

Doplnila, že stejně kluzká jsou místa s vodorovným značením. Bílá saduritová barva je, v případě že je na ní námraza nebo sněhová břečka, kluzká jako led.

Dvoutisívá pokuta za mělký vzorek

Podle odborníků na bezpečnost zastaví řidič v 50kilometrové rychlosti na suchém povrchu za 28 metrů, pokud šlápne na brzdu ve stejné rychlosti na sněhu, brzdná dráha se prodlouží o devět metrů. A to za předpokladu, že má nesjeté kvalitní pneumatiky.

Nehledě na bezpečnost hrozí řidičům i finanční sankce. Pneumatiky s minimálně čtyřmilimetrovým dezénem musí mít, pokud na silnicích leží sníh, led či námraza, nebo pokud lze vzhledem k předpovědi počasí očekávat, že během jízdy začne sněžit či mrznout. Jestliže i v takovém případě vyjedou na letních, riskují dvoutisícovou pokutu.

„Pokud by další jízdou na nevyhovujících pneumatikách mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, jsou policisté navíc oprávnění zakázat řidiči další jízdu,“ podotkl preventista pražských policistů Ladislav Beránek.

Zajistit si přezutí není v hlavním městě momentálně velký problém. I když má mnoho servisů termíny plné na několik dní dopředu, najdou se takové, které berou téměř na počkání. Patří mezi ně třeba podniky v Kunraticích, Motole a na Smíchově.