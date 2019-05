V přízemí hlavního objektu směrem do Celetné v domě U Sixtů bude několik menších obchodů. „Reálně očekávám, že zahájíme stavební práce začátkem příštího roku,“ řekl Pražskému deníku Ogi Jakšič, generální ředitel společnosti Akroterion. O pokračování dřív pozastaveného projektu rozhodli včera pražští radní.

Část nemovitostí vlastní investor Akroterion, další jsou však majetkem města a firma je má pouze v dlouhodobém pronájmu do roku 2081. Praha koncem loňského roku smlouvu s investorem vypověděla, protože nesplnil podmínku, aby komplex chátrajících budov opravil a zprovoznil do září 2017. Mezitím stavební úřad prodloužil lhůtu pro dokončení stavby až do roku 2022.

Desetimilionová pokuta

Pokračování projektu hotelu Ritz-Carlton doporučila v polovině letošního dubna majetková komise rady. Investor tehdy nabídl sedmiprocentní navýšení nájemného za městské domy. Jakou částku však městu platí, nechtěla firma Akroterion včera sdělit. Nová smlouva zahrnuje i zaplacení desetimilionové pokuty za dosavadní zpoždění projektu.

„Společnost Akroterion dokázala svoji připravenost z hlediska platných stavebních povolení a finančních záruk,“ uvedl včera radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO).

Zdroje jsou

Praze prý realizace projektu přivede bohatou turistickou klientelu, která jí chybí. Podle dřívějších odhadů se náklady na přestavbu vyšplhají do výše dvou miliard korun. „Úvěr máme předjednaný a spolupráce s mezinárodní hotelovou sítí Ritz-Carlton už probíhá,“ ujistil Jakšič.

Nedostatek financí byl některými odpůrci projektu zmiňován už při žádosti o prodloužení stavebního povolení. Jakšič ale poukazuje na fakt, že Akroterion je dceřinou společností nadnárodní realitní skupiny Golden Star Estate. Ta vlastní ve Varšavě pětihvězdičkový hotel Marriott, obchodní centrum a několik kancelářských budov, další má v Londýně, Frankfurtu nad Mohanem či v izraelském Tel Avivu. Podle Jakšiše nyní Golden Star Estate dokončuje také nákup administrativního centra v Praze 5.

„Co se týká vztahu s řetězcem Ritz-Carlton, který bude hotel na Starém Městě provozovat, tak s jejich architekty spolupracujeme i na budoucí podobě interiérů,“ dodal Jakšič s tím, že zatím je podepsaná smlouva o technické spolupráci.

Lepší varianta

Ve prospěch pokračování projektu hovořila analýza, kterou si Praha nechala začátkem roku vypracovat od poradenské společnosti B.I.R.T. Group: „Vyhodnocením variant je možné konstatovat, že se jeví jako nejvýhodnější pokračování nájemních vztahů se společností Akroterion a realizace stavby hotelového komplexu.“ Podle analýzy je to vzhledem k potřebě rychlého řešení špatného stavu budov lepší varianta, než začínat od začátku s jiným investorem.

K tomu se už dřív přiklonila náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Trojkoalice). Ocenila nový příslib investora, že veřejnost bude moci využívat dosud nezpřístupněné vnitřní trakty domů.

S přestavbou na hotel v minulosti nesouhlasil Národní památkový ústav. Kritizoval například to, že z raně středověkého bloku domů vznikne jeden komplex se zastřešenými a zastavěnými dvory. Před třemi lety vznikla i petice proti hotelu, kterou podepsaly stovky lidí.

„Z jednání s památkáři se zrodil kompromis, který je součástí platného stavebního povolení,“ doplnil Jakšič. Radní Procházka doufá, že se projekt podaří dokončit v novém termínu, tedy v roce 2022. „Výstavba v jádru památkové rezervace se vždy může zkomplikovat,“ připustil Procházka.