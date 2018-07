Pražským letištěm prošlo v prvním pololetí o desetinu cestujících více než loni

Letiště Václava Havla Praha odbavilo v prvním pololetí roku 2018 celkem 7 463 975 cestujících, což znamená 10% nárůst oproti stejnému období loňského roku. Nejvíce cestujících směřovalo z Prahy již tradičně do Velké Británie. Nejvyšší nárůst v počtu odbavených cestujících zaznamenalo Španělsko, přičemž z destinací rostla nejvíce Barcelona.

„V prvním pololetí bylo na Letišti Václava Havla Praha odbaveno o zhruba 10 procent cestujících více, než za stejné období loňského roku. Podobný vývoj očekáváme i nadále až do konce roku 2018, kdy by se měl celkový počet odbavených cestujících přiblížit nové rekordní hranici 17 milionů,“ říká k výsledkům předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

"Důvodem růstu je především letošní výrazné posilování kapacit na stávajících linkách, ale také zahájení provozu nových leteckých spojení, včetně těch dálkových. Například díky nové přímé lince do Filadelfie a posílení leteckých spojení do Kanady došlo k meziročnímu navýšení počtu cestujících na přímých letech do Severní Ameriky o 88 procent," dodává.

Nejvíce rostl zájem o Barcelonu

Nejvíce se v prvním pololetí letošního roku létalo do Londýna, který zaznamenal 6% meziroční nárůst v počtu odbavených cestujících. Na druhém místě skončila Paříž, následovaná Moskvou, Amsterdamem a Milánem. Nejrychleji rostoucí destinací co do počtu odbavených cestujících se stala Barcelona (+51 %), a to díky podstatnému navýšení počtu leteckých spojení.

Ze zemí se nejvíce létalo do Velké Británie, která zaznamenala zhruba 12% nárůst, dále pak do Itálie, Ruska, Německa a Francie. Skokanem v počtu odbavených cestujících je mezi zeměmi Španělsko (+40 %).

Provozně nejsilnějším dnem byl v prvním pololetí tohoto roku 29. červen, kdy letiště odbavilo 68 568 cestujících. V loňském roce byl nejrušnějším dnem na Letišti Václava Havla Praha 23. červen s celkem 64 008 cestujícími. Je však možné očekávat, že dosavadní letošní rekord bude během tradičně nejvytíženějších letních měsíců překonán, a to také s ohledem na další navýšení leteckých spojení.

Od 1. července totiž zahájila provoz své druhé denní linky do Dubaje letecká společnost Emirates, ve stejný den otevřela svou již šestou denní frekvenci do Moskvy společnost Aeroflot a 25. července zahájí své lety do Londýna/Southend společnost EasyJet.

Další nová spojení jsou plánovaná na zimní sezónu 2018. Jedná se především o nové linky společnosti Ryanair do Marrákeše, Paříže/Beauvais, Eilatu, Pisy či Ammánu, novou linku EasyJet do Belfastu nebo navýšení počtu letů společnosti British Airways do Londýna/Heathrow.

TOP země

Pořadí Země Počet cestujích V procentech 1. Velká Británie 963 142 +11,8% 2. Itálie 658 812 +3,7% 3. Rusko 588 779 +2,0% 4. Německo 557 382 -8,5% 5. Francie 547 804 +2,7%

TOP destinace (všechna operovaná letiště)