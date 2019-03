Letošní rok je pro pivovar Staropramen významným milníkem. Před 150 lety byl na Smíchově položen základní kámen výrobního areálu a začala se psát historie nynějšího druhého největšího výrobce piva v České republice.

Oslavy jubilea začnou v dubnu, a to nejen novou reklamní kampaní, ale zejména novinkami pro spotřebitele. Na trh přijde například speciální balení piva s nápisem 150 let, ale také výroční várka, kterou však pivovar dodá v květnu a červnu pouze do hospod a restaurací.