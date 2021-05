„Nově návštěvníci mohou počítat s výhodným kombinovaným vstupným i na další naše objekty. Například když si koupíte vstupenku na Petřínskou rozhlednu, máte automaticky slevu na vstupném do bludiště, které je vedle. Až se otevřou další objekty, budou moci turisté využít slevy i na ně,“ uvedl předseda představenstva Prague City Tourism František Cipro.

Podle mluvčí magistrátní organizace Kláry Malé na pátek 7. května připravuje Prague City Tourism otevření dalších pražských památek. Turisté budou moci avštívit obě mostecké věže na Karlově mostě, Svatomikulášskou městskou zvonici, Novomlýnskou vodárenskou věž a Prašnou bránu.

„Organizace při svém otevření bude dbát na dodržování veškerých vládních opatření a žádat návštěvníky o respektování všech hygienických pravidel tak, aby byla návštěva pro všechny zájemce bezpečná,“ upozornila v tiskové zprávě mluvčí Malá.

Spolupráce s letištěm

Podle pražské radní pro kulturu Hany Třeštíkové (Praha sobě) je současné otevření „prvním světélkem na konci tunelu na cestě k normálnímu životu“. Třeštíková si také pochvaluje nedávno podepsáné memorandum o spolupráci při restartu cestovního ruchu po odeznění nemoci covid-19 a konci souvisejících opatření. Prague City Tourism chce spolupracovat s Letištěm Praha a státní agenturou CzechTourism.

„Turismus a navázaná odvětví jsou dlouhotrvající koronavirovou krizí postiženy zdaleka nejvíce. Věřím, že díky spolupráci se nám podaří tento nepříznivý trend změnit, jakmile to situace umožní. Chceme probudit cestovní ruch k životu co nejrychleji a do Prahy i dalších měst v České republice přilákat kultivovanou a bonitnější klientelu tak, aby obnovený cestovní ruch byl trvale udržitelný,“ uvedla magistrátní radní.

Spolupráce má spočívat kromě marketingových aktivit také v podpoře leteckých dopravců s přímým provozem do Prahy z vybraných destinací. Šéf pražské cestovní agentury Cipro však upozornil, že metropole nechce vítat v době koronavirové zahraniční návštěvníky, kteří se přijedou do hlavího města jen levně opít. „Také do budoucna nechceme, aby se turismus koncentroval pouze do historického centra, proto již nyní vytváříme atraktivní turistické trasy i mimo jeho historické jádro,“ sdělil Cipro.