Pražská obchodní centra se rozšiřují. Po Chodově je na řadě i to na Zličíně

/INFOGRAFIKA/ Trend rozšiřování velkých nákupních center na okraji Prahy pokračuje. Poté, co se výrazně rozrostla centra na Černém Mostě a na Chodově, je teď v plánu expanze Metropole Zličín. Dostavbou nového objektu a úpravou současné pasáže přibydou obchody a restaurace. Neméně důležitou součástí projektu je výstavba šestipodlažního parkovacího domu.

Podle odborníků na maloobchodní nemovitosti je rozsah ploch obchodních center na 1000 obyvatel v Česku ještě pod průměrem Evropské unie.

„Praha není stále saturovaným trhem vzhledem k počtu obyvatel, kupní síle a velkému přílivu turistů. Proto rozšíření obchodního centra v úspěšné a zavedené lokalitě dává smysl,“ míní Jan Kotrbáček z poradenské společnosti Cushman & Wakefield.

Spoluvlastníci Metropole Zličín, jimiž jsou francouzská společnost Unibail-Rodamco a německá Commerz Real, plánují v jižní části současného centra vybudovat dvoupodlažní objekt, na který naváže zcela nový parkovací dům.

„Rozšíření obchodního centra bude umístěno na ploše stávajícího povrchového parkoviště. Současně bude provedena dvoupodlažní přístavba v severozápadním rohu obchodního centra,“ uvádí investor v dokumentaci pro posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).

Podle tohoto materiálu bude také část stávajícího objektu kolem původního vstupu a části pasáže přestavěny na obchodní jednotky. Zároveň bude vybudováno nové napojení na Rozvadovskou spojku.

Hlavním architektonickým prvkem na všech fasádách mají být svislé dřevěné lamely, vytvářející efekt žeber obepínajících objekt rozšířené Metropole.

Dostavbou centra by mělo vzniknout na 1200 nových parkovacích míst, tedy dohromady už téměř tři tisíce stání. Nynější pěší přístup od metra má nahradit nová lávka, podchod pod Řevnickou zůstane zachovaný. První návštěvníky by rozšířená Metropole mohla přivítat zhruba za šest let.

Důležitá je skladba nájemců

I když je podle realitních expertů na trhu ještě místo pro další nákupní galerii, důležité bude dobře vyladit skladbu nájemců. Jak ukazuje čerstvá zkušenost z letos otevřeného outletového centra u letiště Ruzyně, na trhu se nedaří prosadit všem projektům.

„Zákazník nedochází do centra pouze nakupovat, ale i za zážitky a kvalitním trávením volného času. Vyhledává gastronomické zóny, zábavní koncepty, sportovní vyžití a jiné doplňkové služby. Bude to také příležitost pro vstup nových značek,“ vysvětluje Jan Kotrbáček z poradenské společnosti Cushman & Wakefield.

Řadu nových módních i kulinářských značek přilákalo před rokem velké rozšíření obchodního Centra na Chodově, které stejně jako centrum na Černém Mostě vlastní společnost Unibail-Rodamco. Poloviční podíl v Metropoli Zličín, která se řadí se 150 obchody mezi největší nákupní galerie v Česku, získala teprve loni, a už nyní představila plány na její rozšíření.

Zpožděné projekty

Zatímco velká zavedená centra se postupně daří rozšiřovat, realizace zcela nových projektů v Praze nabírá v posledních letech zpoždění.

Po několika letech průtahů se staví Obchodní centrum Letná v takzvaném Holešovickém trojúhelníku, dříve chystané pod názvem Palác Stromovka. V povolovacím procesu se na několik let zasekl projekt Bořislavka v Praze 6. Třetí záměr na výstavbu nového obchodního centra v současném areálu fotbalového stadionu AC Sparta Praha na Letné nakonec skončil u ledu.