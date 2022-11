„Nedokážu si přestavit, že by datovku měli obsluhovat babičky a dědečkové z našeho baráku. Už takto nikdo nechtěl dělat předsedu ani domovníka. Práce je to věčná a nevděčná a nemají doma ani internet, natož obsluhovat datovou schránku. Myslím si, že se jedná o buzeraci a další předsedové s tím jistě seknou, nedivím se jim. Mě už to také štve, ale nikdo jiný to zkrátka dělat nechce. Já dělám předsedkyni výboru deset let a doteď nebyla datová schránka potřeba, tak proč teď. Je to je výmysl nějakého úředníka, o občany tu vůbec nejde,“ řekla Deníku Zdenka Hayden, předsedkyně SVJ v jednom z domů v Ottově ulici v Rakovníku.

Dlouholetý předseda jednoho z SVJ v Praze 3 chce skončit a na práci ve výboru SVJ se už necítí ani někteří jeho další členové, zejména více než osmdesátiletá paní. O skončení mandátu uvažovali již déle, aktuálním spouštěčem je ale plánované povinné zřízení datových schránek pro všechna SVJ. „Mám toho spoustu na práci ve svém zaměstnání, a už se tím nemůžu zabývat,“ vysvětlil končící předseda SVJ Milan Dytrich.

Digitalizace a úbytek životních sil od práce pro dům odrazují i některé další dosud činné členy výboru. „Už jsou v důchodovém věku a nemají dál chuť, aby se tím trápili,“ popsal Deníku Dytrich.

Budou pomáhat mladí sousedé?

V bytovém domě ve Václavicích na Benešovsku žije šest rodin a předsedkyní SVJ je Ivana Šindelářová. „Pro mě zavedení datové schránky bude určitě dost složité. Tedy, jestli se toho tady z baráku někdo neujme, tak to budu muset asi obsluhovat já,“ připustila třiašedesátiletá žena. „Já a počítač, to nejde dohromady,“ přiznala s tím, že se zkusí domluvit s mladými sousedy, aby datovou schránku obsluhovali právě oni.

Také předsedkyně benešovského SVJ Nová Pražská 1712 Gabriela Janáková bude muset sehnat někoho, kdo se nové povinnosti ujme. „Zatím jsme o tom ani nemluvili. Pokud to půjde, převelela bych obsluhu datové schránky na někoho jiného. Na to už opravdu při svém zaměstnání mít čas nebudu. Máme ve výboru mladou slečnu, myslím že ta si určitě poradí lépe,“ dodala s úsměvem.

V okamžiku, kdy přijdou přístupové údaje do datové schránky, budou se muset SVJ rozhodnout, kdo do ní získá přístup a bude ji za Společenství obsluhovat. V některých pražských či středočeských SVJ už toto mají za sebou, datovku si zřídili už dříve.

"V našem společenství vlastníků, kde máme na starosti celkem dva bytové domy, které mají společný vchod, pečujeme o několik desítek bytů. Sice u nás žije převaha seniorů, ale datovou schránku máme zřízenu už několik let od doby, kdy jsme si brali úvěr na rekonstrukci domu a když se naposledy měnili členové výboru. Jsem předsedkyní a starám se v domě o vše, co je potřeba. Kromě mě má možnost nahlížení do datové schránky i naše paní účetní, takže vše průběžně kontrolujeme. Ještě se nám nestalo, že bychom něco zanedbali," potvrzuje předsedkyně SVJ v Mírové ulici ve Slaném Danuše Vilímová.

Najaté správcovské firmy

Některá SVJ se pak budou chtít spolehnout na najaté správcovské firmy. "Obavy nemáme, naše správní firma je na vše dobře připravena a bude nám asistovat s archivováním daných zpráv. Možnost pro SVJ používat oficiálně elektronickou komunikaci s dalšími subjekty je jistě také užitečná, to již však bylo možné dříve na základně svobodné volby SVJ," říká předseda výboru Společenství vlastníků Feřtekova v pražských Bohnicích Jaroslav Urbář.

„Zejména starší předsedové, kteří třeba ani nemají počítač, už avizovali, že vybírání datových schránek budou chtít po správcovských firmách,“ konstatoval předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil.

SVJ ale budou muset za takovou službu připlatit. U některých správcovských firem proto paušál za správu vzroste třeba jen o tisícovku ročně, jiné si ale podle Vysloužila chtějí takovouto částku za obsluhu datové schránky účtovat třeba i za každý měsíc.

Dokumenty, které do datové schránky přijdou, budou pro SVJ závazné. A to i v případě, že do schránky třeba ani nenahlédnou. Budou se do nich doručovat všechna rozhodnutí a výzvy správních orgánů a když si SVJ nebudou kontrolovat datovou schránku, je to jako by nepřebírali poštu. Zpráva v datové schránce je totiž považována za doručenou po 10 dnech, i když se po tu dobu do schránky oprávněný člověk nepřihlásí.