Historie kabelů se pojí s telegrafickým spojením, rozmachem používání elektrické energie a rozvojem elektrotechniky. Zásluhou českého podnikatele jsou s Prakabem spojena taková jména jako Thomas Alva Edison, Nikola Tesla nebo František Křižík, jehož studentem Emil Kolben byl. „Dnes můžeme říci, že s továrnou je za těch sto let spojen skoro každý, kdo v elektroprůmyslu něco znamenal a že kabely Prakab umožnily v posledním století rychlý rozvoj moderních technologií,“ říká generální ředitel a jednatel firmy Tomáš Zieschang.

O významu a strategičnosti kabelového průmyslu v moderní historii svědčí i skutečnost, že Prakab plně fungoval během druhé světové války. Nacisté z podniku udělali jednoho z klíčových výrobců kabelů namísto vybombardovaných německých továren. Pro samotného Emila Kolbena bylo přitom nacistické období osudné, český podnikatel zemřel v koncentračním táboře Terezín.

Po jeho smrti společnost převzaly roku 1943 Křižíkovy závody. Po válce došlo ke znárodnění a začlenění do národního podniku Kablo. Po privatizaci v roce 1992 vstoupila do Prakabu rodinná společnost SKW (Schwechater Kabelwerke), patřící potomkům Otty Steinera, se kterým Emil Kolben kabelovnu před sto lety zakládal. Nyní firma patří do holdingu SKB Industrieholding GmbH, kam spadají i rakouské Schwechater Kabelwerke, TOV Interkabel Kyjev a ICS Industrial Cables Slovakia.

Kabely z Hostivaře byly použity například při rekonstrukci Národního muzea v Praze, zde je nyní přes 200 km požárně bezpečnostních kabelů. Produkty Prakabu by ale lidé našli i v útrobách pražského metra, obchodního centr na Chodově, v tunelovém komplexu Blanka nebo na Letišti Václava Havla.

Více než polovina produkce české firmy míří do zahraničí, a tak kabely Prakab nalezneme ve vídeňském metru, v solární elektrárně v Austrálii nebo na letecké základně Ramstein v Německu.