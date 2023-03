„Rekonstrukce za 200 milionů korun, která by jinak byla veřejnou investicí hlavního města, je z větší části hotová i v přilehlých částech Malešické ulice. Do příštího roku bude pokračovat i v ulici Jana Želivského,“ řekla Michaela Tomášková, výkonná ředitelka společnosti Central Group.

A kruh se uzavírá…

Náměstí ze tří stran obklopují funkcionalistické bytové domy z roku 1932, čtvrtá, jihovýchodní část směřující k Nákladovému nádraží Žižkov však zastavěna nebyla. To se nyní - po devadesáti letech - změnilo. V místě, které tvoří severní cíp brownfieldu bývalého nákladového nádraží, vyrostl jeden z prvních bytových domů Parkové čtvrti, rozsáhlého rezidenčního komplexu budovaného developerskou společností Central Group.

K trojici funkcionalistických domů postavených do mírného oblouku tak přibyl dům nový, taktéž částečně zaoblený. Dům je součástí prvního obytného bloku Parkové čtvrti, nabízejícího celkem 390 bytových jednotek a komerční prostory. Dokončen by měl být v polovině příštího roku.

„Díky nové Parkové čtvrti mohl být doplněn čtvrtý kvadrant náměstí, čímž se uzavřel urbanistický sloh místa z třicátých let minulého století,“ uvedl architekt Jakub Cigler, jehož ateliér zpracoval celkový urbanistický koncept Parkové čtvrti, inspirující se tradiční městskou zástavbou Žižkova a v sousedství ležících Vinohrad.

Na základě tohoto konceptu pak vzešlo jednadvacet konceptů domů od devíti různých ateliérů. Kromě návrhů ateliérů Jakuba Ciglera a Central Group jsou tak v lokalitě zastoupeny návrhy ateliérů Bogle Architects, A.D.N.S. architekti, Šafer Hájek Architekti, Chybik + Kristof, Loxia, Aulík Fišer architekti a CMC architects. Autorem architektonického řešení bytového domu, který „uzavřel kruh” Basilejského náměstí, je ateliér A.D.N.S. architekti.

Bydlení pro tisíce lidí, práce na deset let

V Parkové čtvrti na Žižkově, kterou bude tvořit celkem sedm postupně rostoucích bloků, vzniknou nejen nové byty, ale i řada drobných obchodů, služeb, restaurací a kaváren, veřejný park o rozloze 1,5 hektaru a pěší zóna s vodními prvky. Součástí projektu, který nabídku nového bydlení v této části Prahy 3 v průběhu nadcházejících let rozšíří o cca 2500 jednotek, je také šestitřídní mateřská škola.

Tu Central Group postaví a převede ji do vlastnictví městské části. Školka se bude stavět společně s posledním blokem nové rezidenční čtvrti, která má být dokončena zhruba do deseti let.

Území Nákladového nádraží Žižkov, v jehož severní části Parková čtvrť vyrůstá, patří k prvním velkým brownfieldům, kde magistrát využije metodiku příspěvků investorů na veřejnou infrastrukturu. Na jejím základě vybere od investorů v celé širší oblasti Nákladového nádraží Žižkov více než 1,5 miliardy korun, a to buď v penězích nebo formou investic do staveb veřejné infrastruktury.