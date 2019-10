„Pokude nebude Lime dodržovat podmínky, město nebude spolupracovat. Neznamená to, že zítra nebudou jezdit koloběžky, ale že můžem přistoupit k tvrdším opatřením,“ uvedl podle twitterového účtu Seznam Zprávy primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Podle Scheinherra nemá aktuální krok na fungování elektrokoloběžek vliv, jde hlavně o vyjádření postoje vedení metropole.

Magistrátu se nelíbí, že americká společnost porušovala čerstvě vypovězené memorandum (které však nebylo právně závazné) například tím, že není schopna zabránit tomu, aby zaparkovaná vozítka překážela chodcům. Uživatelé také podle zástupců města často jezdí po chodnících, což se nesmí, a koloběžky si půjčují pod vlivem alkoholu.

„Vypovězení memoranda o spolupráci s Prahou je delší dobu avizovaný krok, není novinkou. Ale samozřejmě nás mrzí,“ uvedl v prohlášení pro Pražský deník provozní manažer společnosti Ondřej Široký s tím, že Lime počítá pro zimní období s omezeným provozem. „Věříme, že nám to poskytne prostor pro dojednání nové podoby memoranda a jeho podpis před začátkem další sezóny,“ dodal manažer Široký.

Schválený dokument městské rady opravdu připouští podpis nového memoranda, podle radního Scheinherra však pouze v případě, že Lime napraví dosavadní pochybení. „Dokud podmínky nebudou naplňovány, tak nové memorandum nebude uzavřeno,“ uvedl podle ČTK. Scheinherr řekl, že k původním podmínkám, jako je zajištění bezpečnosti a dodržování platných zákonů, bude v případě snahy o uzavření nového dohody požadovat i další. Konkrétně má jít o pojištění odpovědnosti, dohodu se Správou služeb hlavního města Prahy ohledně odvozu špatně zaparkovaných vozítek a dodržování maximální rychlosti v pěších zónách.

Elektrokoloběžky

Firma Lime v Praze podle dřívějších informací provozuje 1500 koloběžek a za rok fungování zprostředkovala milion jízd. Společnost uvádí, že působí ve více než 120 městech. Poprvé se koloběžky objevily v kalifornské Santa Monice, následovalo San Francisco a poté se firma rozšířila po celém světě. Globálně firma uskutečnila 100 milionů jízd.

„Stojíme o to provozovat v Praze službu Lime v souladu s vůlí města a ku prospěchu všech Pražanů,“ zopakoval Široký. Podle něj firma chystá už teď řadu inovací a vylepšení včetně nového modelu koloběžky. „Jedná se o koloběžku Lime-S nové generace, kterou jsme si sami vyvinuli. Nový model nabídne větší kolečka, odpružení a vyšší odolnost. Koloběžka je od začátku navržena pro provoz v těch nejnáročnějších podmínkách sdíleného provozu a je dobře uzpůsobena i na jízdu po nerovných 'kočičích hlavách' pražských ulic,“ popisuje zástupce startupu Lime.

Široký také dodal, že nový model bude mít zabudovaný baterii v podlážce (nikoliv na konstrukci s typicky „limetkovou barvou“), což umožní vyšší stabilitu jezdců i vyšší dojezd stroje na jedno nabití. Na řídítkách bude umístěn displej, kde uživatelé aplikace Lime uvidí důležité informace či varování.

S vypovězením memoranda souhlasí také opoziční ODS. „Sdílená ekonomika - tedy i sdílené elektrokoloběžky - musí mít svá pravidla tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti lidí. Na Praze 2 se snažíme problémy spojené s užíváním elektrokoloběžek řešit od samého začátku. Jenomže všechny dohody s firmou Lime byly postupně z její strany porušovány. Není možné tolerovat ohrožování bezpečnosti chodců, nevidomých a dalších účastníků silničního provozu i obtěžování Pražanů, kteří o špatně zaparkované koloběžky pomalu zakopávají,“ uvedla v tiskové zprávě Alexandra Udženija, předsedkyně zastupitelského klubu ODS.

Udženija je zároveň místostarostkou druhé městské části, kde radnice nechala dokonce hlasovat stovky občanů, zda elektroběžky na své území chtějí. Radní si dokonce odsouhlasili na konci září, že podají na firmu Lime trestní oznámení.

„Je to potřebný signál, že město a městské části nejsou spokojené se způsobem, jakým s námi provozovatel dosud jedná,“ uvedl starosta centrální městské části Pavel Čižinský (Praha 1 sobě). Dodal, že Praha 1 by ráda službu podřídila tržnímu řádu, což by mohlo umožnit její regulaci. Scheinherr k tomu uvedl, že tuto možnost nyní prověřuje magistrátní právní odbor.