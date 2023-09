Vítězné náměstí se po sto letech konečně dočká dostavby. Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na dostavbu náměstí v Dejvicích se stal společný návrh holandské kanceláře Benthem Crouwel Architects a českého studia OVA. Projekt na dostavbu náměstí navazuje na původní hodnoty urbanistické koncepce Dejvic od Antonína Engela.

Vítězná podoba 4. kvadrantu Vítězného náměstí v Dejvicích. | Foto: Benthem Crouwel International (NL) + Opočenský Valouch Architekti (ČR)

Vítězné náměstí vzniklo v roce 1925. Na náměstí ústí několik komunikací - Evropská, Čs. armády, Jugoslávských partyzánů, Svatovítská a Dejvická. Architekt Antonín Engel plánoval rozložit náměstí na čtyři kvandranty. Po dlouhou dobu byly dostaveny kvadranty pouze dva, nedávno se developeři pustili do třetího a nyní je konečně na řadě dostavba čtvrtého.

Z celkového počtu 44 přihlášených se do finálového kola soutěže probojovalo celkem pět týmů. Konkrétně se jedná o týmy MVRDV z Nizozemí, česko-německé konsorcium Pavel Hnilička Architects+Planners a Baumschlager Eberle Architects, nizozemské a české studio Benthem Crouwel International a Opočenský Valouch Architekti, česká kancelář A69 – architekti a další česko-nizozemské uskupení Cityförster a Studio Perspektiv.

Cílem soutěžního workshopu bylo najít novou podobu a optimální architektonické a urbanistické řešení severozápadní části Vítězného náměstí. Soutěžící měli za úkol navrhnout multifunkční objekt s byty, kancelářemi, obchody, službami i restauracemi. Důležitou částí zadání byl rovněž návrh nové univerzitní budovy VŠCHT Praha, v níž kromě učeben a zázemí pro studenty vzniknou také prostory pro veřejnost či minipivovar.

Do soutěže byla zapojena i veřejnost. Při přípravě soutěže měli místní obyvatelé i návštěvníci možnost podělit se o své hodnocení současného stavu území, ale také navrhnout, co by měla nová zástavba splňovat.

Hlavní město Praha, městská část Praha 6, IPR ,Vysoká škola chemicko-technologická a zadavatel soutěže společnost Fourth Quadrant, tvořená investory Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain, v úterý 19. září představily vítěze mezinárodní architektonické soutěže na dostavbu 4. kvadrantu Vítězného náměstí, kterým se stal společný návrh holandské kanceláře Benthem Crouwel Architects a českého studia OVA. Organizátorem soutěže je plánovací kancelář ONplan.

1/8 Zdroj: Benthem Crouwel International (NL) + Opočenský Valouch Architekti (ČR) Vítězná podoba 4. kvadrantu Vítězného náměstí v Dejvicích. 2/8 Zdroj: Benthem Crouwel International (NL) + Opočenský Valouch Architekti (ČR) Vítězná podoba 4. kvadrantu Vítězného náměstí v Dejvicích. 3/8 Zdroj: Benthem Crouwel International (NL) + Opočenský Valouch Architekti (ČR) Vítězná podoba 4. kvadrantu Vítězného náměstí v Dejvicích. 4/8 Zdroj: Benthem Crouwel International (NL) + Opočenský Valouch Architekti (ČR) Vítězná podoba 4. kvadrantu Vítězného náměstí v Dejvicích. 5/8 Zdroj: Benthem Crouwel International (NL) + Opočenský Valouch Architekti (ČR) Vítězná podoba 4. kvadrantu Vítězného náměstí v Dejvicích. 6/8 Zdroj: Benthem Crouwel International (NL) + Opočenský Valouch Architekti (ČR) Vítězná podoba 4. kvadrantu Vítězného náměstí v Dejvicích. 7/8 Zdroj: Benthem Crouwel International (NL) + Opočenský Valouch Architekti (ČR) Vítězná podoba 4. kvadrantu Vítězného náměstí v Dejvicích. 8/8 Zdroj: Benthem Crouwel International (NL) + Opočenský Valouch Architekti (ČR) Vítězná podoba 4. kvadrantu Vítězného náměstí v Dejvicích.

„Vítězný návrh představil velmi přesvědčivý soubor budov. Návrh rozvíjí individuální architektonickou identitu jednotlivých stavebních programů, současně však zachovává silnou urbanistickou a architektonickou soudržnost celku zasazeného do krásného prostředí veřejných a soukromých prostranství. Porota zvláště kladně ocenila polohu nového kulturního centra Prahy 6 a jeho atraktivní dvojitý vstup jak z Technické ulice, tak z podzemí přes zahloubené nádvoří,“ uvedl předseda soutěžní poroty a profesor na curyšské ETH Kees Christiaanse.

1. místo: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR)

2. místo: Cityförster (NL) + Studio Perspektiv (ČR)

3. místo: A69 - architekti (ČR)

Vítězný tým ve svém návrhu představil smíšenou zástavbu pro bydlení, kanceláře a občanskou vybavenost. Jádro tvoří nové náměstí, na které navazuje nová budova VŠCHT a kulturní centrum Prahy 6. Klidnou část naopak tvoří rezidenční blok ve východní části území s polosoukromým vnitroblokem.

V zástavbě najde své místo také multifunkční kulturní sál o ploše až 3 000 m2, které dnes v Praze 6 citelně chybí. Kulturní centrum nabídne prostory nejen pro koncerty, výstavy a divadelní představení, ale i komunitní akce.

„Vítězný návrh výborně navazuje na velmi dlouho nedokončený úkol. Příští rok to bude přesně 100 let od vzniku urbanistické koncepce Dejvic z pera Antonína Engela a právě Kulaťák na své dokončení čeká už velmi dlouho. Vítězný tým s tímto dědictvím pracoval naprosto bravurně a vytvořil prostředí, které nabízí dostatek veřejného i soukromého prostoru, zeleně i příležitostí pro komunitní život. Profitovat z něj budou celé Dejvice,“ dodal Marcel Dostal, CEO skupiny Kaprain.

Oceněné projekty, ale i návrhy týmů z 1. fáze soutěže budou představeny veřejnosti na připravované výstavě v Centru architektury a městského plánování, IPR Praha od 23. října do 12. listopadu 2023.

