„Via Una je výjimečný projekt a úspěch, se kterým se setkal v rámci International Property Awards, nás skutečně potěšil,“ řekl Vincent Marani, vedoucí architekt a vlastník studia Marani Architects.

Via Una, jejíž celková plocha dosahuje bezmála 24 tisíc metrů čtverečních, v současné době představuje jednu z nejžádanějších kancelářských a maloobchodních budov nacházejících se v centru metropole, a to jak z důvodu prémiové lokality, tak díky snadné dopravní dostupnosti. O atraktivitě místa vypovídá i žebříček Main Streets Across the World společnosti Cushman & Wakefield, který sleduje nejlepší maloobchodní čtvrti v dvaadevadesáti městech světa a řadí je podle nejvyšší hodnoty pronájmu.

Po dlouhé roky byla totiž právě ulice Na Příkopě nejdražší tuzemskou obchodní třídou. Vloni ji sice poprvé předběhla ulice Pařížská, která se stala i nejdražší ulicí v celém středoevropském regionu, ale na přitažlivosti třídy spojující Václavské náměstí s náměstím Republiky to v zásadě nic nemění.

Zisk titulu v International Property Awards v případě projektu Via Una následoval v rychlém sledu po předchozích oceněních, jež budova obdržela v roce 2022. Patřila k nim i stříbrná příčka v kategorii administrativních center z lokální soutěže Best of Realty – Nejlepší z realit.

Pražské realizace přitahují pozornost

Ocenění International Property Awards jsou udělována profesionálům z oblasti rezidenčních a komerčních projektů z celého světa již od roku 1993. Ceny jsou rozděleny do regionů pokrývajících Afriku, Asii a Tichomoří, Arábii, Kanadu, Karibik, Střední a Jižní Ameriku, Evropu, Spojené království a USA.

Via UNA, jejíž rekonstrukce byla developerskou společností S+B Gruppe AG dokončena v polovině loňského roku, není jediným pražským projektem, který v této mezinárodní soutěži uspěl. V roce 2020 si cenu ve třech různých kategoriích odnesli například tvůrci nájemního bytového komplexu Luka Living.

Projekt, v jehož přízemí se nachází i menší obchodní centrum, se do výšky patnácti nadzemních podlaží vypíná nad stanicí metra Luka v Praze 5 a k pronájmu nabízí plně vybavené byty. Stojí za ním společnost Luka Residential, architektem projektu, dokončeného v závěru roku 2017, byl ateliér CAMA Architekti.

V roce 2019 ocenění ve čtyřech kategoriích získala společnost KKCG Real Estate, a to za svůj projekt Bořislavka Centrum. Polyfunkční budova, v níž se nacházejí obchodní i kancelářské prostory, vyrostla nad stanicí metra Bořislavka v Praze 6 a dokončena byla v roce 2021. Pod architektonickým návrhem objektu, který má tvar čtyř nepravidelných krystalů, je podepsáno studio Aulík Fišer architekti.