Akce je opět tematicky rozdělená podle rybolovných technik. Hala 2 bude univerzální, zde budou zastoupeny všechny rybolovné techniky. V hale 2D se představí firmy zaměřené na feeder a plavanou. Halu 3 ocení všichni milovníci kaprařiny, hala 5 pak bude patřit přívlači, muškařině a rybářským lodím.

Transport devítimetrové sochy Davida. Začaly přípravy výstavy o renesanci

Každý den v Kongresovém sále probíhají přednášky známých českých rybářů. O své zkušenosti se podělí například Jakub Vágner, Michal Janošík, David Koloušek nebo Matěj Houška. Návštěvníci se mohou potkat se světovou rybářskou hvězdou Ali Hamidi.

Veletrh potrvá do neděle 19. února. V sobotu 18. února je otevřeno od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin.