Milan Holakovský dnes 14:50

Stavbaři budou mít v příštích měsících a následující stavební sezoně sezoně žně hlavně na velkých dopravních stavbách. Co nové podmínky stavebního řízení udělají s ostatními stavbami, je složité odhadovat, zaznělo při zahájení stavebního veletrhu v Letňanech. Veletrh FOR ARCH, který dospěl už do 35. ročníku, se v areálu letňanského výstaviště PVA Expo koná do soboty 21. září.