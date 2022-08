Množství je limitované

Současná situace obchodu s rezidenčními nemovitostmi příliš nepřeje. Nicméně vyhlídky na to, že by ceny stavebních pozemků začaly klesat, jsou podle Martina Protivy, obchodního ředitele společnosti Ekonomické stavby, mizivé. „Ceny pozemků setrvale rostou už od roku 2010. Na rozdíl od bytů či rodinných domů se jich stagnace i dočasné zlevnění za tuto dobu nikdy nedotkly. A vzhledem k tomu, že se jedná o nedostatkové zboží, které zkrátka není možné jen tak ‚vyrobit‘, je u nich snižování cen značně nepravděpodobné,“ vysvětluje Protiva.

Podle Schejbalové se poptávka po pozemcích ve Středočeském kraji neustále zvyšuje a nedá se tedy předpokládat, že by jejich cena někdy začala klesat. A to právě i vzhledem k tomu, že jejich množství je limitované. „Kromě toho, že dobrá lokalita a vlastní pozemek jsou základem pro stavbu rodinných domů, mnozí lidé parcelu vnímají jako investici do budoucna, i když ve chvíli, kdy ji kupují, stavět nechtějí,“ říká Schejbalová.

Určité ochlazení poptávky, způsobené zhoršením dostupnosti hypoték, vysokou cenou nemovitostí a rostoucími stavebními náklady, sice v těchto měsících vnímá Višňovský, nicméně i podle něj ceny stavebních pozemků – navzdory uvedeným vlivům – stále mírně stoupají. A jejich nabídka je nedostatečná. „Často se tak jako stavební nabízejí pozemky, které tento parametr dle územního plánu nesplňují. Některé případně nedisponují připojením na inženýrské sítě, tedy na elektřinu, vodu či čističku,“ upozorňuje Višňovský.

Ekonomická situace ovlivňuje poptávku

Podle oslovených odborníků lidé kvůli zvyšujícím se cenám nemovitostí nejenže stále častěji hledají vlastní bydlení dál od velkých měst, ale poptávají i menší pozemky. „Tradičně jsou nejžádanějším a zároveň nejvhodnějším typem pozemků pro stavbu rodinných domů ty zasíťované o velikosti od 700 do 1000 metrů čtverečních. Zatímco dříve byla poptávka zejména po pozemcích okolo 800 metrů, poslední dobou míří požadavek klientů spíše ke spodní hranici uvedeného rozmezí. Mnohdy i pod ní,“ přibližuje trend Martin Protiva.

Podle Dagmar Schejbalové kvůli ceně vždy převažoval zájem spíše o menší pozemky a nejlépe se prodávaly ty do 1000 metrů čtverečních. Nyní by ale lidem stačila i poloviční výměra, nicméně takových pozemků kvůli územním plánům mnoho není. To, že trendem je poptávka po nižších výměrách, potvrzuje i Peter Višňovský.

Za kolik?

Definovat průměrný pozemek, a tedy i průměrnou cenu, je celkem komplikované. Jak ale ukazují zkušenosti Ekonomických staveb, zjednodušeně lze říci, že v okrajovějších částech Prahy se ceny pohybují mezi 20 až 25 tisíci za metr čtvereční. Těsně za hranicí Prahy se pak dostávají mezi 15 až 20 tisíc. A čím víc se hranici hlavního města vzdalujeme, tím cena klesá. V okruhu 15 kilometrů se podle Martina Protivy částka za metr čtvereční pohybuje od osmi do třinácti tisíc, v okruhu 25 kilometrů pak mezi pěti až deseti tisíci.

„Výslednou cenu však ovlivňuje nejen velikost pozemku, lokalita, občanská vybavenost a dopravní dostupnost, ale svoji roli hraje také tvar parcely, její svažitost i stavební připravenost – tedy napojení na komunikaci, inženýrské sítě a podobně. S tím souvisí ještě jedna věc, na níž je třeba si dát pozor – pokud přípojky nemáte a obec připravuje novou cestu, nebo ji nedávno realizovala, je pravděpodobné, že do povrchu nebude možné pár let zasahovat a přípojky dodělat. To sice nemá vliv na cenu, ale může to stavbu protáhnout či omezit její užívání," dodává Protiva.