„Pozemek, na kterém bychom chtěli bytový areál vybudovat, jsme zakoupili v závěru loňského roku a téměř okamžitě jsme se začali připravovat na proces veřejné participace. Ten bude trvat přibližně rok. Jakmile bude dopracován koncept projektu, čeká nás ještě schválení změny územního plánu a dohoda o spolupráci s městskou částí, a to včetně kontribucí,” uvedla Renata Vildomcová, mluvčí Skanska Residential. A dodala, že s obyvateli Satalic se už zástupci developera potkali na jednání zastupitelstva, kde byl představen návrh na otevření participačního řízení.

„Tento návrh byl ze strany městské části velmi kladně přijat a v tuto chvíli začínáme projednávat ustanovení pracovní skupiny. Máme zkušenost, že správně vedená veřejná participace odbourává obavy dotčených subjektů, a především pak obyvatel lokality.

V případě jejich zájmu jsou totiž vtaženi do velkého detailu celé přípravy a mohou o mnoha věcech sami rozhodovat. Věříme, že tomu tak bude i v Satalicích,” popsala přístup developera Vildomcová.

Pozemek, kde se dříve nacházel areál podniku České dřevařské závody Praha, leží v sousedství základní školy a zároveň v blízkosti železniční stanice Praha-Satalice. Zastávka autobusů Městské hromadné dopravy, které tuto část Prahy 9 spojují se stanicí metra B – Rajská zahrada, je od lokality vzdálena pouhých pár minut chůze.

Zároveň doslova za humny se rozprostírá sad Rádiovka a především zcela nový 18hektarový lesopark Arborka, který dané místo mimo jiné odcloňuje od dopravního ruchu.

„Klidná lokalita ležící na okraji hlavního města, která disponuje velmi dobrou dopravní dostupností, představuje ideální místo pro bydlení mladých rodin, jimž zde chceme nabídnout cenově dostupnější bydlení,“ uvedl Ondřej Beneš, ředitel akvizicí Skanska Residential.

Na rozdíl od konvenčních zděných staveb chce Skanska Residential v projektu nazvaném Livo Homes jít cestou prefabrikace, potažmo modulární výstavby, jejíž výhoda podle Vildomcové tkví především v rychlosti realizace a dále také v bezpečnosti stavby.

„Vzhledem k tomu, že zde mimo jiné chceme cílit na mladé rodiny, pro které je obtížnější získat vlastní bydlení, plánujeme v tomto projektu výstavbu především bytů menších dispozic 2+kk. Určitě se ale v Livo Homes objeví i větší rodinné byty či garsonky,” přiblížila pravděpodobnou strukturu bytů v satalickém projektu Renata Vildomcová.

Realizace projektu bude rozdělen do dvou etap a aktuálně se počítá s nejbližším možným zahájením výstavby v roce 2026. Celková investice do projektu by se měla pohybovat ve výši zhruba jedné miliardy korun.