/VIDEO, FOTO/ Obvykle do autosalonu na Spořilově míří zájemci o koupi vozů Ford, které zde jsou k dostání. Teď AutoPalace přidal novinku a vedle „plnotučného“ auta si zákazník může pořídit i model. A rovnou značky Hot Wheels, která mezi sběrateli patří k nejproslulejším.

Prodejna modelů aut Hot Wheels na Spořilově. | Video: AutoPalace

V České republice je podle průzkumů až 400 tisíc aktivních sběratelů v kategorii automotive a dalších až 50 tisíc nových sběratelů každým rokem přibývá.

„Hot Wheels rozhodně nejsou jen hračkami pro děti, jak by si někdo mohl myslet. Nezanedbatelnou skupinu zákazníků tvoří dospělí sběratelé nebo fanoušci různého věku. Právě pro ně nám na českém trhu chybělo místo, kde by mohli objevovat a získávat nové modely do svých sbírek. Až doteď byli odkázáni pouze na hračkárny, e-shopy nebo nejrůznější burzy a aukce,” uvedl Marek Somol, manager značky Hot Wheels pro Českou republiku.

Součástí prezentace „angličáků“ je i autodráha pro testovací jízdy. Sběratelé automobilových modelů se mohou těšit na takové skvosty z české distribuce Hot Wheels, jakými je nová kolekce Spettacolare, která zahrnuje Lamborghini Countach LPI 800-4, Lamborghini Countach LPI 5000 QV nebo legendární Alfu Romeo 155 V6 TI.

„Těší nás, že díky projektu prodeje automobilových modelů mimo kamenná hračkářství přivítáme v prodejnách AutoPalace novou cílovou skupinu zákazníků. Právě sběratelé populárních 'angličáků' jsou pro nás novou a velkou příležitostí především proto, že jejich zájem směřuje většinou k segmentu supersportů a jinak kultovních aut,“ říká Jozef Becska, marketingový manažer AutoPalace.

Hot Wheels je americká značka modelů aut představená společností Mattel 18. května 1968. Byla hlavním konkurentem Matchboxu, dokud Mattel v roce 1997 nekoupil vlastníka Matchboxu. Některé sběratelské modely se na aukcích prodávají i za desítky a stovky tisíc korun.

AutoPalace je dealer zhruba dvaceti značek aut. Je součástí nizozemské skupiny AutoBinck založené v roce 1907 v Haagu. V současnosti je AutoPalace největším prodejcem vozů Ford, Hyundai, Mazda a Mitsubishi v ČR.