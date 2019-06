Skútry se zelenou krabičkou na bílo-černé konstrukci jezdí v Praze od podzimu loňského roku. Už od začátku určité části Pražanů elektrokoloběžky vadily. Postupně si začaly stěžovat radnice městských částí, přibývalo nehod a na internetu se objevovaly fotografie zničených či potopených strojů. Aplikaci Lime však i přes protesty využívá stále více lidí - hlavně pro turisty představuje levnou variantu pohybu po městě.

Primátorův náměstek pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě) vyjednává spolu s Prahou 1 a zástupci americké firmy od konce minulého roku. Nyní přiletěl ze San Franciska přímo šéf Toby Sunem a vznikla pro letní sezónu nová opatření. Elektrické koloběžky budou fungovat ve dvou zónách.

„Tou první je red zóna, kde se koloběžka vypne, pokud do ní řidič vjede. Počítáme s rozsáhlou red zónou na pěších zónách na Praze 1, na Královské cestě a na části Prahy 2. Zároveň se zástupci Lime musí spojit i s dalšími městskými částmi, aby si společně definovali red zóny i na dalších pražských územích mimo centrum. Druhé zóny – zelené – budou vymezené pro parkování koloběžek. Lime si tyto bezrizikové oblasti s dostatečným prostorem vytipuje sám, ale musí je následně prokonzultovat s patřičnou městskou částí a až pak zanést do aplikace,“ uved radní Scheinherr v tiskové zprávě magistrátu.

Kromě vzniku „zakázaných zón“ chce Scheinherr bojovat proti bezohledné jízdě ohrožující chodce. „Chceme, aby Pražané mohli koloběžky pohodlně využívat, hledali jsme jen rychlé cesty, jak pravidla jejich užívání upravit, aby před nimi chodci nemuseli uskakovat a nezakopávali o ně na chodnících. První vlaštovkou je, že od minulého týdne musí zákazníci před jízdou v aplikaci odklikat, že nebudou jezdit po chodnících, parkovat na nevyhrazených místech a nebudou bezohlednou jízdou blokovat tramvaje a autobusy,“ popsal náměstek.

Těžko říct, zda tato vlaštovka nemá příliš krátký dolet, neboť uživatelé od začátku fungování Lime v Praze museli před startem odklikat určitá pravidla jako například nošení helmy. Ale jejich dodržování samozřejmě nikdo nekontroloval. Ale to by se mohlo trochu změnit, protože česká pobočka amerického start-upu v tomto týdnu oznámila výrazně posílila tým lidí.

Praha uvažuje o zavedení maximálního počtu

Takzvaní patroleři by se měli starat o to, aby byly elektrokoloběžky správně zaparkované, měly dobrý technický stav, ale také budou mít za úkol osvětu mezi jezdci stran bezpečného chování vůči ostatním účastníkům silničního provozu. „Celý tým je vyškolen ke správnému rozmisťování koloběžek, a to i s ohledem na požadavky a doporučení, která vzešla z jednání se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky,“ uvedl v tiskové zprávě provozní manažer Limu Ondřej Široký.

Už delší dobu existuje také skupina takzvaných juicerů, což jsou vlastně nabíječi koloběžek, kteří je v noci svážejí a ráno zase umísťují na dohodnutá místa, aby si je Pražané i návštěvníci metropole mohli pohodlně půjčovat. Podle Širokého celý servisní tým čítá okolo stovky lidí. „Lime se chce stát přirozenou součástí města a službou, která bude ku prospěchu všem obyvatelům,“ tvrdí manažer Široký. Podle magistrátu společnost Lime plánuje rozprostřít koloběžky také do oblastí mimo centrum, kde by mohly občanům posloužit třeba pro jízdu od domu na metro.

Praha ovšem uvažuje o zavedení maximálního počtu koloběžek ve městě. „Snahou je najít kompromis, konkrétní počet zatím nepadl,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Kvůli nerespektování pravidel jízdy na elektrických skútrech by měla být spuštěna informační marketingová kampaň, která bude českým i zahraničním jezdcům ukazovat správné a ohleduplné chování za řídítky elektrokoloběžek.