Upozorňuje na to tabule u vchodu do nového řeznictví Butcher Base v Ovenecké ulici na Letné, které Honza s Lukášem otevřeli před pár dny. Původní nabídku hovězího masa pro konzumenty, kteří ocení kvalitu, se totiž rozhodli rozšířit, ač nejsou řezníky, ale „jen“ lidmi, kteří si sami rádi pochutnají na kvalitním steaku.

Což ovšem neznamená, že by se od nich mnoho nového z oboru nedozvěděl nejenom leckterý profesionální kuchař, ale třebas i řeznický učeň (díky porcování masa u nás ne zrovna běžným americkým způsobem by se však mohl přiučit i leckterý mistr). K mání jsou tu ale třeba i pepře nebo omáčky, ale také olivový olej, máslo nebo kefír.

Podnikání podle vlastní chuti

Nabídku masa si oba provozovatelé přibrali jako „vedlejšák“ ke své běžné práci: dění kolem firmy věnují volný čas, večery, víkendy i část dovolené. Nejprve vlastně pátrali, kde pořídit kvalitní maso pro sebe. Nalezli – a pro sebe si to nenechali. Dospěli až k rozjetí projektu Butcher Base. K založení vlastní společnosti dodávající maso odběratelům v rámci předplatného.

Hned od počátku fungování se do nového řeznictví Butcher Base začali zákazníci vracet. | Video: Deník/Milan Holakovský

Zatím po Praze a v blízkém okolí; hodně zákazníků je třeba z Mníšku pod Brdy. Nyní je novinkou také prodej v kamenné provozovně. Plány přitom počítají i s dalším rozvojem: bylo by třeba hezké nabídnout párování masa s vhodným vínem nebo například kurzy úpravy masa. Či catering pro firemní klientelu.

Počátky podnikání se rodily vcelku nenápadně. Zakladatelé Butcher Base se setkali jako kolegové pracující v korporátu působícím v komunikační sféře. Zjistili, že mají hodně společného i ve volném čase. Hlavně zájem o basketbal – a náklonnost k masu. K takovému, jež je kvalitní a dobře připravené. K takovému, které si nedojdete koupit ve slevě do nejbližšího supermarketu. Bývá třeba si pro ně dojet.

Maršálek v té souvislosti zavzpomínal na zkušenosti z pobytu v USA. Tam je běžné, že za kvalitním masem nemusí cestovat zákazník, ale díky nabídce různých firem, specializujících se na jeho dodávky, maso putuje od farmářů přímo „na stůl“ ke spotřebitelům. Nechat si takto dovážet maso na grilování s přáteli se mu v Americe zalíbilo. Vždy to bylo stejné: super kvalita a parádní spokojenost; to vše bez starostí.

Od stesků, že taková služba není k dispozici v Praze, aby šetřila čas, který je možné strávit s rodinou, dospěli oba kolegové k rozhodnutí, že to změní: sami ji nabídnou těm, kteří jsou na tom podobně jako oni. Rádi si pochutnají – ale ne vždy mají kdy se pro kvalitní maso vypravit.

Rozjeli tedy projekt předplatného Butcher Base. Zájemce se na webu přihlásí k odběru, načež mu jednou za šest týdnů kurýr přiváží krabici s kusy vyzrálého masa vhodnými jak na steaky, tak pro další kuchyňské úpravy. Nechybí však ani mleté.

Právě to je tím nejoblíbenějším v Hanzlíkově rodině: „Opravdu u nás ‚frčí‘ – mám malého syna a dceru, kteří jsou milovníky hamburgerů a boloňských špaget. S naším vyzrálým masem chutnají úplně jinak; přímo vás to ‚vystřelí na měsíc‘.“

Na výběr jsou tříkilový box za 2200 Kč, anebo o osm set korun dražší pětikilový. Typickým odběratelem je muž mezi pětadvaceti lety a padesátkou, který má vztah k vaření. Díky řeznictví se v nejbližší době rozšíří nabídka i na boxy, ve kterých bude kombinace jak hovězího, tak i kuřecího – a případně i vepřového masa.

Maso z venkova se zpracuje v Praze

Z farmářských jatek přichází do Prahy maso z produkce menších chovatelů v podobě půlek – a zde se bourá, takzvaně staří neboli nechává vyzrát a porcuje do balení určených spotřebitelům.

„To sami neděláme. Nejsme řezníci – k tomu je opravdu potřebný výuční list. My se věnujeme obchodu, marketingu a vůbec všemu okolo; třeba i úklidu a mytí výloh,“ řekl Deníku Hanzlík. Sám je vnukem řezníka, nicméně dříve k téhle práci nijak netíhl. Pochvaluje si, jaké profesionály pro přímou práci s masem se podařilo najít. Ti dříve působili v pronajatých prostorách jiného řeznictví; nyní se veškeré zpracování přesunulo do zázemí provozovny na Letné.

Jan Hanzlík z Butcher Base představuje speciální krabici – box na hovězí, který umožňuje uchovat dodávané maso v chladu. | Video: Deník/Milan Holakovský

Prodavač Roman Maršálek z Butcher Base už zde může vyhlížet i stálé zákazníky. Jako první se vrátila 85letá žena ze sousedství, jež nejprve hned po otevření nakoupila hovězí – a o den později si přišla pro kousek vepřového. Radit, jak s těmito surovinami zacházet, nepotřebovala. „Věděla hned, co přesně chce, protože je ze staré řeznické rodiny,“ usmívá se prodavač Butcher Base řeznictví.

Krabice, která udrží maso v chladu

S nadšením Hanzlík představuje i krabice, v nichž kurýři maso dovážejí zákazníkům. Přímo domů – klidně i brzy ráno či později večer – nebo třeba do práce, pokud to tak někomu vyhovuje; s tím není problém. Jde o promyšlené balení, které se nejméně sedm hodin obejde bez chladničky, aniž by se teplota chlazeného masa změnila.

close info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Nové řeznictví Butcher Base na Letné nabízející vyzrálé hovězí maso, ale i kuřecí a vepřové pro konzumenty, kteří ocení mimořádnou kvalitu.

„Máme přímo na míru udělaný termoizolační box, který má uvnitř papírové voštiny,“ ukázal Deníku spolumajitel. S tím, že dotáhnout vše k dokonalosti se podařilo díky tomu, že u dodavatele obalů natrefili muži z Butcher Base na dalšího milovníka masa. Výsledek je takový, že se s ním chtějí zúčastnit i obalové soutěže. Krabice jsou sice stoprocentně recyklovatelné, ale v odpadu prý nekončí: zákazníci je většinou dále využívají jako praktické úložné boxy pro skladování různých věcí.

Řeznictví jako výkladní skříň webu

Nové řeznictví zaujme už z ulice svým designem, který nezapře, že v marketingovém oboru se majitelé jednak profesně pohybují, jednak mají i spoustu kamarádů, kteří pomohou svými nápady.

Současně je vidět rozdíl oproti webovým stránkám Butcher Base, kde hned na první pohled zaujmou slogany typu „kvalita táhne jako bejk“, „lokálnost není volovina“ nebo „plýtvání je pro vemena“, nepřehlédnutelně přibližující firemní hodnoty. Něco takového na prodejně ani uvnitř nenajdete. Nabídka na různých místech si prostě žádá své. Internet umožní větší výstřednosti, zatímco prodejna má mít šmrnc.

Otevření řeznictví vlastně logicky navázalo na nabídku předplatného masových boxů na webu. „Občas jsme slýchávali: ‚Kupuju možná zajíce v pytli.‘ Tak jsme si řekli, že bude fajn otevřít prodejnu, aby lidé, kteří budou mít zájem o předplatné, nejdříve ochutnali – a přesvědčili se, že ta kvalita opravdu za to stojí,“ vysvětlil Deníku Hanzlík. Řeznictví s prodejem na Letné tedy nemá nabídku dovážených boxů oslabovat. Naopak: podpořit.