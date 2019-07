Dosud jste se o něco víc zaměřovali na development kancelářských komplexů, jako jsou Florentinum, Waltrovka nebo aktuálně projekt Churchill u hlavního nádraží. Teď se velkou měrou soustředíte také na výstavbu bytů. Jaké máte plány?

Chceme tady patřit také mezi největší rezidenční developery. Naší dlouhodobou ambicí je prodávat 200 až 300 bytů ročně. Zaměříme se hlavně na výstavbu rezidencí ve středním a vyšším segmentu, chceme nabídnout nejlepší kvalitu na trhu. To znamená kvalitní architekturu a urbanismus, velkorysý veřejný prostor a v neposlední řadě vysokou kvalitu řemeslného provedení. Zároveň budeme vždy nabízet i několik komornějších luxusních projektů.

Kdo je David Musil?

Vystudoval ČVUT v Praze. Ve skupině Penta pracuje od roku 2008. Byl zodpovědný za její první developerský projekt v České republice - kancelářský komplex Florentinum. Stál u zrodu chystaného projektu na Masarykově nádraží, stejně tak u projektu kancelářské budovy SmíchOff a administrativních staveb Mechanica a Dynamica na jinonické Waltrovce. Dnes je v jeho kompetenci veškerá rezidenční výstavba Penty u nás.

Velký rezidenční areál o sedmi stovkách bytů a řadových domů už jste postavili v rámci nové čtvrti na místě bývalé továrny na letecké motory Walter v Jinonicích. Na Waltrovku brzy naváže další velký projekt, co bude zahrnovat?

V dokončené Rezidenci Waltrovka zbývá prodat už jen zhruba 50 bytů a rodinných domů z poslední etapy. Navážeme výstavbou v území mezi Waltrovkou a nynější centrálou ČSOB na Radlické. Je to opět brownfield, historicky zde byly hlavně garáže ministerstva vnitra. Projekt, který pracovně nazýváme Kodaň, by měl čítat dalších přibližně 500 rezidencí převážně v bytových domech. V rušnějším pásu u Radlické plánujeme umístit kanceláře, podobně jako na Waltrovce. Zvažujeme i menší hotel, už jednáme s jeho potenciálním operátorem. Využívaly by ho jak firmy sídlící v kancelářských budovách, tak o víkendech a svátcích turisté, přijíždějící do Prahy.

Proč právě Kodaň?

Dánskou metropoli by mělo připomínat opláštění budov, velká okna, snadná prostupnost celým areálem a chodníky v úrovni celé ulice. Charakter lokality vždy podtrhne a přidá jí na atraktivitě, když je v ní nějaký historický objekt. Na Waltrovce je to zrekonstruovaná budova továrny Walter. Tady to bude historická slévárna, která se promění v restauraci a společenské centrum.

Historie bude patrná také v brownfieldu Nuselského pivovaru v Praze 4, kde chystáte další velký projekt. Jak budete v tříhektarovém území mixovat nové a staré?

Památkově chráněné budovy projdou nákladnou rekonstrukcí, pro kterou jsme v architektonické soutěži vybrali ateliér CMC architects. Kromě bytů vzniknou obchodní část a kanceláře, nová pasáž, restaurace a kavárny, zvažujeme i minipivovar. Sklady a další polorozpadlé objekty nahradí moderní stavby bloky a polootevřené vnitrobloky, vycházející ze struktury Vinohrad. Novou rezidenční část navrhuje studio Chybík+Krištof. Celkem nabídneme zhruba 450 bytů pro lidi, hledající originální bydlení. Území otevřeme také pro veřejnost. Nová prostran-ství zpřístupní břehy Botiče a nabídnou různé volnočasové využití. Od Divadla Na Fidlovačce vybudujeme lávku vedoucí přímo na náměstí Nuselského pivovaru, kde by mohlo vzniknout nové centrum Nuslí.

Kdy proměna pivovaru začne?

Doufám, že se nám podaří ještě letos získat všechna povolení, abychom mohli v příštím roce zahájit výstavbu.

Jasné obrysy začíná nabírat část nákladového nádraží na Žižkově, kde připravujete bytový areál společně s Českými drahami a společností Sudop. Kdo se stal vítězem architektonické soutěže, kterou jste uspořádali pod záštitou České komory architektů?

Do soutěže se přihlásilo celkem 44 ateliérů z celého světa, například z Indie, z Jižní Ameriky a samozřejmě z Evropy. Jedenáctičlenná mezinárodní porota, v níž byla většina členů nezávislých, vybrala ve dvoukolové soutěži koncept holandského studia Benthem Crouwel Architects, které se přihlásilo společně s pražským atelierem RA15. Porota se na vítězi shodla jednomyslně. Na zhruba čtyřhektarovém pozemku podél ulic Malešická a K Červenému dvoru by mělo vyrůst přibližně 500 bytů.

Čím vás vítězný návrh oslovil?

Výškově členitou řadou bytových domů, situovaných po obvodu pozemku a téměř hektarovým parkem uvnitř území. Kromě bohaté zeleně se tady počítá například s jezírkem a hřištěm. Z druhé strany domů podél Malešické by měl zase fungovat živý parter s obchody, službami a kavárnami.

V proluce u Vítězného náměstí chystáte projekt, který má nahradit kontroverzní záměr jiného investora, známý pod názvem Lední medvěd. Jak jste daleko?

Z Ledního medvěda jsme udělali uměřený projekt Victoria Palace, který podporuje jak městská část a pražský Institut plánování a rozvoje, tak i majitelé sousedních nemovitostí. Autorem návrhu, který počítá se stovkou bytů, je ateliér Jakub Cigler Architekti. Kvůli obstrukcím jednoho občanského sdružení jsme zatím nemohli začít stavět, ale v tuto chvíli čekáme už na poslední povolení.

Stavíte také komornější luxusní projekty. Který je ten nejaktuálnější?

Teď budeme spouštět projekt v ulici Na Dračkách v Praze 6. Rezidence se bude jmenovat Maison a nabídne krásné bydlení na konci Ořechovky, pro které bude charakteristická jednoduchá nadčasová architektura odkazující k funkcionalismu.

Penta Investments je majitelem společnosti VLM, která je vydavatelem Pražského deníku.