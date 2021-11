Od pondělí mohou do restaurací, hospod a barů chodit pouze očkovaní nebo ti, co nemoc covid-19 v posledním půl roce prodělali. I když restauratéři s dodržováním nových restrikcí problémy vesměs nemají, na návštěvnosti se vládní pravidla silně podepsala.

„Zákazníků kontinuálně pořádá ubývá, je to dáno mnohými vlivy, jedna věc jsou ty restrikce, to ovšem není nic nového. Ty platí velmi dlouho, jen zodpovědnost za kontrolu se přesunula na nás,“ vysvětluje Václav Vojíř, který se v oboru pohybuje přes 20 let. V Praze provozuje například Bistro Špejle, Potrefenou Husu Na Verandách či Bugsy's bar v Pařížské ulici.

Online reportáž

Každé opatření podle něj vždy odvane část zákazníků, nejenom těch neočkovaných. Ve svých podnicích od začátku týdne odhaduje pokles návštěvníků o 10 až 20 %. „Je to dáno také tím, že lidé pracují z domova a nechodí na obědy. Pokles není žádné drama, ale je to z týdne na týden horší, morové rány se kumulují,“ popisuje Vojíř.

OBRAZEM: Do Prahy převezli z Brna pacienty s covidem, zapojily se i vrtulníky

Největší ránou je ale skutečnost, že firmy ve velkém odříkají domluvené společenské akce. „Měli jsme obsazený celý kalendář na listopad, prosinec a leden. Během posledních 14 dnů termín vypovědělo 85 % klientů. Ti zbývající nám oznámili, že to budou ještě ve firmě probírat, je ale téměř jisté, že to také odpískají. Tento byznys je odepsaný. Je to tristní a gastronomie se potápí do červených čísel naprosto významně,“ popisuje Vojíř.

„Společenský život koncem roku vždy dobře fungoval. Loni jsme ho škrtli úplně, letos ho škrtáme také. Jsou to ztráty, které jsou bez jakýchkoliv kompenzací a bez náhrad,“ stěžuje si hospodský.

„Není to jen o penězích, gastronomie je hlavně o vztazích se zákazníky, pronajímatelem a zaměstnanci. A ti jsou v zoufalé situaci, malé množství těch, kteří svou práci milují a zůstali nám, se obává, že jim dojde trpělivost a z oboru nenávratně zmizí. To, co se děje, je útok na jejich peněženky a jejich životy, to je naprosto šílené,“ soudí Vojíř.

Další promarněná sezóna

Na poloviční návštěvnosti je například restaurace Podolka. „Od začátku listopadu máme propad o 30 % a od pondělí o dalších 30 %. Je to velmi citelné a rozhodně to není v pořádku. Když něco vláda prohlásí, má to okamžitý efekt,“ svěřil se hospodský Tomáš Vobořil, který má ve svém provozu 20 zaměstnanců a chce si je rozhodně udržet.

I on nyní musí ve svém kalendáři škrtat předvánoční večírky. „Lidé je neruší z důvodu, že by někdo nebyl očkovaný. Je to většinou interní nařízení firem, jde jim to shora od vedení, některé mohou mít akce jen do 10 lidí,“ vysvětluje Podolka. Podle něj velké firmy rozhodně nebudou setkávání svých zaměstnanců podporovat.

Před koncem roku se tak připravuje na další promarněnou sezónu. „Zase nás nechají krvácet. Pokud se nebude slušně chovat stát, lidé ho poslouchat nebudou,“ soudí Podolka. Podle něj jsou vládní kompenzace nedostatečné. Situaci podle něj nezachrání ani rozvoz jídel, rozvážkové služby si účtují většinou 20 % z ceny objednávky.

Potřeba rychlých kompenzací

Že lidé navštěvují restaurace méně, eviduje i asociace restaurací Apron. „Od začátku týdne evidujeme opět další pokles, samozřejmě opatření respektujeme. Je pro nás důležité, jestli budou rychle schváleny kompenzace,“ ředitelka asociace Kateřina Holnová, která je zároveň ředitelkou vináren Vinograf, pod které patří dva vinné bary v ulici Míšeňská a na Senovážném náměstí.

Rozsvícení vánočního stromu na Staroměstském náměstí proběhne potají

Podle ní lidé pracují převážně z domova, což se podepisuje na návštěvnosti obědů. „Tam evidujeme pokles o 30 až 40 %. Ve večerním čase je to trochu menší. Firmy totiž vyslyšely apel vlády a své zaměstnance poslali na home office,“ říká Holnová.

K situacím, kdy lidé potvrzení o bezinfekčnosti neměli, nebo jej nechtěli ukazovat, podle ní docházelo začátkem listopadu, kdy povinnost je kontrolovat přešla na provozovatele hospod. „Tyto případy byly, takového zákazníka jsme neobsloužili, zároveň nemám žádné zprávy o žádných excesech, myslím, že toto lidé chápou,“ dodává Holnová.