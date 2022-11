Dnes je situace odlišná. „V závěru prvního pololetí bylo v Praze ve výstavbě cca 14 400 bytů, což je zhruba o čtyři tisíce více, než ve stejném období roku 2021. V meziročním srovnání zde bylo dokončeno o 17 procent bytů více, a jak vyplývá z aktuálně zveřejněných harmonogramů, do konce roku se čeká dokončení dalších 4 200 jednotek. To představuje nejsilnější nabídku nových bytů od roku 2017. Pokud jde o ceny, očekáváme zpomalení růstu,“ shrnula Blanka Vačkova, ředitelka oddělení průzkumu trhu ve společnosti JLL.

Pro zájemce o koupi bytu to může znít optimisticky, kdyby tu ovšem nebylo několik „ale“: dvouciferná inflace, obavy lidí související s energetickou krizí a rozkolísaným trhem práce - a především drahé hypotéky, kvůli nimž se o byty určené do vlastnictví dnes lidé „neperou“. Naopak. O získání zájmu kupujících usilují prodávající.

Podmínky na trhu s byty se otočily, což potvrzuje i Blanka Vačkova. „Snížená dostupnost hypoték ochladila poptávku, na což mnozí prodejci zareagovali různými slevami a speciálními akcemi. Ve srovnání s přelomem roku, kdy část ceníků ani nebyla k dispozici, protože zájem kupujících byl enormní a ceny setrvale rostly, můžeme nyní pozorovat jistou nervozitu a snahu zatraktivnit nabídku. Přitom ale nejde o pokles zájmu o bydlení, ale o jeho nedostupnost. V souvislosti s tím lze očekávat, že se část poptávky přesune do nájemního bydlení,“ řekla.

Dodala, že developeři už reagují. Připravuje se podle ní více než 2 500 nájemních bytů, které by měly být k dispozici v následujících třech letech.

V podobném duchu hovoří i Zuzana Chudoba, ředitelka společnosti BTR Consulting. „Změnu trendu evidujeme u developerů, kteří nutně nepotřebují připravované projekty prodat, a tak je přizpůsobují nájemnímu bydlení, které si následně chtějí ponechat ve vlastnictví. Z našich interních analýz vyplývá, že do pěti let v nových projektech v Praze vznikne okolo 5 000 bytů,“ sdělila.

Zároveň však podotkla, že trh se zcela nezastavil. „Pořád evidujeme zájem ze strany individuálních investorů, kteří mají k dispozici hotovost. Nicméně buď chtějí dokončené byty, které se dají ihned pronajmout, nebo u rozestavěných bytů vyžadují slevu ve výši deseti a více procent. A obdobné je to i v případě institucionálních investorů.“

Z nájemníka majitelem

Trhu však už delší dobu citelně chybí lidé využívající na koupi bytu hypotéku. „Kdo o hypotéce uvažoval, svoje rozhodnutí odložil a vyčkává,“ konstatovala Michaela Tomášková, výkonná ředitelka společnosti Central Group. Upozornila však, že žádná krize netrvá věčně a znovuoživení trhu se dá čekat už v následujících dvou letech.

„První, mírnější vlna přijde na jaře příštího roku. K zásadnímu oživení pak dojde v roce 2024 s očekávaným návratem hypoték k ‚normálu‘, tedy k psychologické hranici tří procent,“ předpovídá další vývoj Tomášková.

Kdo čekat nechce, hledá cesty, jak spící poptávku probrat už nyní. Ke slovu tak přicházejí produkty, kombinující pronájem bytu s jeho následným odkupem do vlastnictví - tzv. „rent to own“. V polovině roku tento model na tuzemský trh uvedl startup Ownest, který se inspiroval v Anglii, Austrálii a USA.

Velmi zjednodušeně řečeno, Ownest zájemcům jimi vybraný byt zakoupí a dá jim pět let na to, aby se připravili na financování jeho koupě pomocí hypotéky s využitím předkupního práva. Do té doby budou moci v bytě bydlet za běžné tržní nájemné.

„Na Západě průměrný věk lidí kupujících si svoji první nemovitosti roste a není důvod se domnívat, že by se měl podobný scénář Česku vyhnout. S růstem cen a nájmů je ale stále těžší si naspořit na akontaci pro hypotéku a v tomto začarovaném kruhu se může ocitnout celá budoucí generace,“ řekl Martin Machala, jeden ze zakladatelů startupu.

Cestu, jak si pořídit bydlení i v době drahých hypoték, nabízí také program BYX, za nímž stojí Syner Group a investiční skupina Kaprain. „BYX představuje způsob, jak se v Česku dostat k vlastnímu bydlení i v případě, že nemáte dostatek hotovosti nebo nesplňujete přísná kritéria hypoték, či jen chcete vyčkat na nižší sazby hypotečních úvěrů.

Složíte třeba jen pět procent zálohy kupní ceny bytu a můžete bydlet, zbývající část ceny bytu pak doplácíte spolu s nájmem,” přiblížil princip BYXu jeho garant, Martin Kubišta, ředitel společnosti Rezidence Letňany 22.